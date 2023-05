BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund will sich heute im Titelrennen gegen den VfL Wolfsburg zurückmelden. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga, BVB vs. VfL Wolfsburg: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Zum Abschluss des 31. Bundesliga-Spieltags kommt es heute zum Duell zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Dieses wird um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Nach dem 29. Spieltag hatte es der BVB in der eigenen Hand, in dieser Saison Meister zu werden. Nach dem 1:1 beim VfL Bochum zog der FC Bayern durch einen Sieg gegen Hertha BSC in der Tabelle wieder am BVB vorbei und hat jetzt nach dem gestrigen Sieg über Werder Bremen vier Zähler Vorsprung. Der BVB muss heute realistisch gesehen also unbedingt gewinnen, um die Chance auf die erste Meisterschaft seit 2012 zu wahren.

Für den VfL Wolfsburg (7./46 Punkte) geht es noch um die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison.

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Sonntagsspiele der Bundesliga liegen in dieser Saison bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt dementsprechend heute BVB vs. Wolfsburg exklusiv live.

Die Liveübertragung beginnt um 16.45 Uhr mit folgenden Personal:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sami Khedira

Sami Khedira Reporter: Freddy Harder

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

BVB vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 31

31 Datum: 7. Mai 2023

7. Mai 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: DAZN

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

© getty In der Hinrunde jubelte der VfL Wolfsburg nach dem 2:0-Sieg gegen den BVB.

Bundesliga, BVB vs. VfL Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Cozza - Arnold - F. Nmecha, Svanberg - Wimmer, Kaminski - Wind

Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Cozza - Arnold - F. Nmecha, Svanberg - Wimmer, Kaminski - Wind Wolfsburg: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Ryerson - Can - Bellingham, Brandt - Malen, Adeyemi - Haller

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 31. Spieltag

