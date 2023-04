Harnik, die Benders und Großkreutz: Diese Ex-Profis kicken unterklassig

Profifußball ist für viele das Allergrößte. Doch was, wenn diese Zeit mal vorbei ist? Zahlreiche frühere (Bundesliga-)Profis kicken nach ihrer Karriere noch im Amateurbereich.

© getty MARTIN HARNIK aktueller Klub: TuS Dassendorf (Oberliga Hamburg) Der Österreicher kickte 240-mal in der Bundesliga (66 Tore) für Bremen, Stuttgart und Hannover. Seit Oktober 2020 ist er nun in der 5. Liga aktiv.

© getty NANDO RAFAEL aktueller Klub: FC Union Niederrad 07 (Kreisoberliga Frankfurt) Rafael spielte für Gladbach, Bochum, Augsburg, Düsseldorf und einige mehr. Mit 38 heuerte der Deutsch-Angolaner nun in der achten Liga an.

© getty SVEN UND LARS BENDER aktueller Klub: TSV Brannenburg (Kreisklasse Inn/Salzach 1) Als Vierjährige begannen die Zwillinge mit dem Kicken in Brannenburg. Der Rest ist bekannt. Sven hat seinem Bruder voraus, dass er mit dem BVB Titel holte.

© getty KEVIN GROSSKREUTZ aktueller Klub: TuS Bövinghausen (Westfalenliga 2) Er spielte Bundesliga für Dortmund und Stuttgart. Er wurde zweimal Meister und stand im Weltmeisterkader 2014. Landete über dem KFC Uerdingen bei TuS Bövinghausen, wo er auch Co-Trainer war. Nun einigte man sich auf eine Trennung. Im Sommer 2023 wechselt er zu Wacker Castrop.

© imago images MICHAEL PARENSEN aktueller Klub: Polar Pinguin (Landesliga Berlin St. 1) Der Innenverteidiger spielte für Union Berlin hauptsächlich in Liga 2, hatte aber auch 9 Einsätze im Oberhaus bis 2020. Nach einer Pause fing er im Februar bei Polar Pinguin an.

© getty DOMI KUMBELA aktueller Klub: SSV Delrath (Kreisliga B, Gr. 2) Der Stürmer schoss Eintracht Braunschweig 2013 mit 19 Treffern in die Bundesliga und spielte mit dem BTSV auch in der Bundesliga. Nach mehreren Wechseln ging es 2021 nach Delrath.

© getty ADAM MATUSCHYK aktueller Klub: 1. FC Düren (Mittelrheinliga) Der Mittelfeldspieler stand mit Köln in der Bundesliga und machte insgesamt 113 Spiele. War auch in Köln und Braunschweig im Unterhaus aktiv. Von Uerdingen ging es 2020 in die 5. Liga. Zuletzt stieg er mit Düren sogar in die Regionalliga West auf.

© imago images LAM ZHI-GIN aktueller Klub: TuS Dassendorf (Oberliga Hamburg) Der frühere U20-Nationalspieler machte 20 Bundesliga-Spiele für den HSV. Anschließend ging es nach Fürth und nach China. Im Januar 2021 kehrte er in seine Heimat Hamburg zurück und kickt dort mit Martin Harnik.

© imago images MARCELL JANSEN aktueller Klub: Hamburger SV III (Oberliga Hamburg) Das Gladbacher Eigengewächs wurde mit Bayern 2008 Meister und wechselte dann zum HSV, wo er 2015 aufhörte. Seit 2018 kickt er gelegentlich in der Oberliga und war auch HSV-Präsident.

© imago images ZOLTAN SEBESCEN aktueller Klub: TV Unterboihingen (Kreisliga A1) Spielte Bundesliga für Wolfsburg und Leverkusen und beendete die Karriere 2005. Seit 2019 kickt der 46-Jährige in seiner Heimat Baden-Württemberg. Stand mit Bayer 2002 im CL-Finale und war einst deutscher Nationalspieler. Auch mit heute 47 (!) Jahren noch fit!

© imago images MOSES LAMIDI aktueller Klub: Germania Ratingen (Oberliga Niederrhein) Zwölfmal spielte er für Gladbach Bundesliga, zudem bei diversen Klubs 24-mal in Liga 2. Danach hatte er mehrere Amateurstationen wie Rehden, Kray und Velbert. Seit 2018 ist er in Ratingen.

© imago images MAMADOU DIABANG aktueller Klub: SV Löhne-Obernbeck (Bezirksliga Gruppe 2) Der Senegalese war in der Bundesliga für Bochum und Bielefeld aktiv. In Österreich für die Austria. Seit 2018 für Löhne-Obernbeck unterwegs.

© imago images MARC-ANDRE KRUSKA aktueller Klub: FC Frohlinde (Landesliga) Der frühere Dortmunder machte 98 Bundesligaspiele. Zudem kam er auf 206 Zweitligaspiele für Cottbus und FSV Frankfurt. 2019 ging es von Düdelingen nach Frohlinde.

© imago images MAXIMILIAN NICU aktueller Klub: TuS Prien (Kreisliga) Schnupperte Bundesligaluft bei Hertha und Freiburg. Er war zudem für 1860 in der 2. Liga aktiv und wechselte 2018 von Unterhaching an den Chiemsee, wo er als Spielertrainer arbeitet. Für DAZN ist Nicu außerdem als Experte tätig.

© imago images MARCO REICH aktueller Klub: SC Schmittweiler-Callbach/Reiffelbach-Roth (Bezirksliga West/Südwest) Einer der Helden der Lauterer Meisterelf von 1998. Wurde 2004 auch mit Werder Meister. Nach einigen Jahren in Österreich ging es 2013 in die Landesliga und stieg kürzlich in die Bezirksliga ab.

© getty KEVIN PANNEWITZ aktueller Klub: Delay Sports (Kreisliga) Spielte mit Hansa Rostock in der Bundesliga. Seit 2015 unterklassig bei diversen Stationen unterwegs, unter anderem Carl Zeiss Jena. Ab 2019 in der Bezirksliga in Berlin aktiv gewesen und nun seit 2022 für Delay Sports in der Kreisliga am Start, im Team von Elias Nerlich und Sidney Friede.