BVB - News und Gerüchte: Wunschkandidat Daichi Kamada sagt Borussia Dortmund ab

Der BVB muss offenbar auf einen sicher geglaubten Neuzugang verzichten. Zudem könnte ein Toptalent das Weite suchen. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Anschließend herrschte demnach wochenlang Funkstille - bis zur Absage. Stattdessen sei der 26-Jährige am europäischen Ausland interessiert. Als mögliche Ziele werden die spanischen Topklubs FC Barcelona und Atletico Madrid genannt.

Eigentlich galt ein ablösefreier Transfer von Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum BVB in diesem Sommer als sehr wahrscheinlich. Doch nun kommt es offenbar anders.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagte neulich über Rijkhoff: "Wir verfolgen seine Entwicklung unabhängig von dieser Partie sehr genau, sind im engen Austausch mit ihm sowie seinem Berater und werden uns im Sommer gemeinsam Gedanken darüber machen, was für seine Entwicklung am sinnvollsten ist. Denn man sollte nicht vergessen: Julian gehört immer noch zum Jungjahrgang der U19."

Rijkhoff war 2021 für eine kolportierte Ausbildungsentschädigung in Höhe von 130.000 Euro nach Dortmund gewechselt. Ein Wechsel, den Ajax nun offenbar bereut.

BVB-Nachwuchsspieler Julian Rijkhoff (18) ist derzeit in aller Munde, nicht zuletzt durch seine Leistungen in der laufenden A-Jugend-Meisterschaft ( vier Tore im Halbfinal-Hinspiel gegen Hertha BSC ). Sein Ex-Klub Ajax Amsterdam soll ihn daher gerne zurückholen wollen.

© getty

BVB - News: Niklas Süle verpasst Gastspiel beim VfB Stuttgart

Der BVB muss im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am heutigen Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) nun endgültig auf Innenverteidiger Niklas Süle verzichten. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, saß der Nationalspieler nicht im Flieger ins Schwabenland.

Bereits auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag hatte Trainer Edin Terzic einen möglichen Ausfall angedeutet. Süle hat "Probleme im hinteren Oberschenkel und konnte noch nicht trainieren in dieser Woche. Dort droht ein Ausfall am Wochenende", sagte Terzic.

Dadurch dürfte klar sein, dass Mittelfeldspieler Emre Can an die Seite von Mats Hummels in die Innenverteidigung rückt, da mit Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme) eine weitere Stammkraft nicht zur Verfügung steht.