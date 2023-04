BVB, News und Gerüchte: Gerüchte um Jude Bellingham von Borussia Dortmund überschlagen sich

Die Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool an Jude Bellingham überschlagen sich. Borussia Dortmund droht am Wochenende der Ausfall von Niklas Süle. Alle News und Gerüchte rund um den BVB im Überblick.

Die Zeitschrift berichtet außerdem, dass Bellingham einen Transfer zu einem Scheich- oder Milliardärsklub ausschließt. Dazu sei es weiterhin möglich, dass er in Dortmund bleibt - ein Abgang wäre jedoch das realistischere Szenario.

Der Guardian nennt mit Real Madrid, dem FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Manchester City zudem noch die Vereine, die weiterhin Interesse an Bellingham haben. Laut der Sport Bild hat Real sich jedoch ein finanzielles Limit von 100 Millionen Euro und bis zu 50 Millionen Euro Boni sowie 20 Millionen Euro Jahresgehalt festgelegt.

Das erkaltetete Interesse der Liverpooler an Bellingham entspricht auch den Informationen der englischen Times , die angibt, dass sich der Verein von Trainer Jürgen Klopp nun auf günstigere Mittelfeldspieler konzentrieren werde. In Liverpool sei man zum Schluss gekommen, dass der Umbau des Kaders so großflächig zu gestalten ist, weshalb man nicht den Großteil des Geldes in einen einzelnen Spieler investieren könne.

Vom Gegenteil berichten allerdings gleich mehrere Medien. Laut der englischen Zeitungen Telegraph und Guardian haben sich die Reds nämlich aus dem Rennen um Bellingham verabschiedet. Das berichtet auch Sport1 . Die Gründe sollen finanzieller Natur sein: Der BVB verlangt laut Guardian für den 19-Jährigen umgerechnet rund 154 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, was für Liverpool zu viel scheint.

Nun scheint weitere Bewegung in den Poker um den Engländer gekommen zu sein - allerdings widersprechen sich die Quellen. Laut des norwegischen Ex-Profis Jan Aage Fjörtoft, der für mehrere internationale TV-Sender arbeitet, hat der FC Liverpool ein offizielles Angebot für Bellingham an die Dortmunder geschickt.

© getty

BVB, News: Niklas Süle droht auszufallen

Die Personallage des BVB in der Innenverteidigung vor dem Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart am Samstag droht sich zuzuspitzen. Zwar hat der verletzte Nico Schlotterbeck am Dienstag wieder mit individuellem Training auf dem Platz begonnen, doch dafür gibt es Sorgen um Niklas Süle.

Der 27-Jährige fehlte im Training, was laut Ruhr Nachrichten mit muskulären Problemen zusammenhing. Süle werde noch untersucht, doch sein Einsatz gegen die Schwaben ist offenbar fraglich.

Sollte auch er ausfallen, stünde neben Mats Hummels nur noch Emre Can als Aushilfs-Innenverteidiger zur Verfügung. Doch auch Can hat Probleme, zumindest musste er wie Mahmoud Dahoud das Training am Dienstag vorzeitig abbrechen.

Vierter nomineller Innenverteidiger im Profi-Kader ist Soumaila Coulibaly, der jedoch meist bei der U23 in der 3. Liga spielt und erst einmal für die erste Mannschaft auflief - 17 Minuten beim Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FC Kopenhagen im vergangenen November.