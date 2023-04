BVB: Edin Terzic und die ewige Mentalitätsfrage - Borussia Dortmund hat andere Probleme

Nach der Niederlage von Borussia Dortmund beim FC Bayern muss sich Trainer Edin Terzic schon wieder Mentalitätsfragen gefallen lassen. Dabei plagen den BVB ganz andere Probleme.

In diesem Kalenderjahr hatte die Borussia bis zum vergangenen Wochenende noch kein einziges Bundesliga-Spiel verloren. Dortmund ist auch jetzt noch das formstärkste Team des Jahres, mit sieben Punkten vor den Bayern. Und doch ist die Enttäuschung über die deutliche Niederlage in der Allianz Arena groß.

Der Fußball in Dortmund ist ein einfaches Spiel: 90 Minuten, 22 Spieler und am Ende entscheidet ein Ergebnis in München darüber, ob der BVB Mentalität hat oder nicht. Nach dem 2:4 beim FC Bayern München wurden alle Debatten rund um das Team von Edin Terzic wieder auf Null gesetzt. Von "Bayern-Mentalität" (Effenberg) war zuletzt sogar die Rede.

Zu Recht wurde damals auch die Mentalität hervorgehoben. Nico Schlotterbeck oder Can, die mehrfach kurz vor dem Einschlag des Balles retteten oder Gregor Kobel, der abgesehen von seiner Leistung in München eine überragende Saison spielt, sind gute Beispiele. Zu wenig wurde allerdings darüber geredet, dass es qualitativ nicht reichen wird, wenn man über diese individuellen Leistungen hinaus nicht auch als Team stärker wird.

In den vergangenen Jahren ließ Dortmund zu viele Punkte liegen, weil ihnen gegen tiefstehende Gegner zu wenig einfiel. Die Umstellung half, wenngleich sie das Problem nicht komplett beheben konnte. In Duellen mit stärkeren Teams tat sich der BVB fast schon ungewohnt schwer. Gegen Leverkusen (0,9), Chelsea (1,5 und 0,8), Leipzig (1,2) und Bayern (1,5) reichte es nur zu durchschnittlich 1,18 Expected Goals pro Spiel. Darunter waren zwei Elfmeter. Aus dem Spiel heraus ging jeweils wenig.

Das ist ihm gut gelungen. Dortmund blieb fokussiert, konzentriert und wuchs an seinen Siegen. Je länger die Serie anhielt, desto souveräner agierte das Team auch auf dem Platz. Terzics Entscheidung, mit Emre Can einen zweikampfstarken Sechser hinter zwei spielstarken Mittelfeldspielern aufzustellen, löste ein grundsätzliches Problem der Hinrunde. Dortmunds Ballbesitzspiel wurde dadurch etwas besser. Jude Bellingham und Julian Brandt entwickelten sich zu Ankerpunkten im 4-3-3. Auch die Rückkehr von Marco Reus half dabei, dass der Ballvortrag des BVB zielstrebiger, aber auch variabler wurde.

So groß die Hoffnung im Umfeld des BVB auch war, so absehbar war es, dass es in München nur dann etwas zu holen gibt, wenn der FC Bayern unter seinem Leistungslimit spielt. Terzic hat das nie so klar formuliert, aber auch er wusste jederzeit, dass der Lauf seines Teams durch viele Faktoren begünstigt wurde und man längst nicht so weit war, wie es von außen gern dargestellt wurde. "Wir werden nicht zulassen, dass die Stimmung zu gut wird", sagte er beispielsweise im Februar nach sieben Siegen am Stück.

BVB: Reicht dieser Kader für den eigenen Anspruch?

Dementsprechend sollte die Frage lauten, wie dieser Kader realistisch eingeschätzt werden kann - und welchen Anspruch man daraus formuliert. Auf einzelnen Positionen sind die Dortmunder auf dem Papier gut besetzt. Auf den offensiven Flügelpositionen beispielsweise oder auch in der Innenverteidigung. Selbst im Achterraum gibt es diverse spielstarke Optionen, die man in der Vergangenheit nicht immer hatte. Gleichwohl bleiben der Sechserraum, die Sturmzentrale und die Außenverteidigerpositionen ein Thema.

Im defensiven Mittelfeld durchlief Can zuletzt eine klare Leistungssteigerung. Im Zweikampf war er deutlich stabiler, seine Fehler im Aufbauspiel nahmen ab. Auch deshalb, weil Terzic ihn durch das Abkippen zwischen die Innenverteidiger aus den engen Zonen raushielt. Gerade der FC Bayern hat aber immer wieder aufgezeigt, dass Can nicht die beste Lösung für die Zukunft ist. Immer wieder ließ er sich von den Münchnern aus dem Zentrum ziehen und öffnete so den Sechserraum. Auf diesem Niveau hat Can große Probleme damit, Spielsituationen richtig zu antizipieren und sich dementsprechend zu positionieren.

Auf den defensiven Außenbahnen hat Dortmund ebenfalls große qualitative Probleme. Dass Marius Wolf als einer der Durchstarter in der aktuellen Saison gilt, ist mit Blick auf einen Großteil seiner Leistungen gerechtfertigt. In den meisten Partien ist der 27-Jährige eine solide Option für den BVB. Wenn der Auftritt des DFB-Teams gegen Belgien und das Spiel gegen den FC Bayern am Wochenende aber eines gezeigt haben, dann, dass Wolf mit Gegenspielern dieser Qualität defensiv schlicht überfordert ist und auch offensiv nicht mehr das zeigen kann, was ihn zuletzt in der Bundesliga so stark gemacht hat.

Spieler wie Can und Wolf wären optimale Kaderspieler für Borussia Dortmund. Dass sie aktuell aber nicht nur Stammspieler, sondern auch noch Leistungsträger sind, sagt dann doch einiges über die grundsätzliche Qualität von Spielern wie Salih Özcan oder Thomas Meunier aus. Auch wenn Letzterer zuletzt häufig verletzt fehlte. Um ernsthaft über die Meisterfrage diskutieren zu können, braucht der BVB nicht mehr Mentalität, sondern mehr Qualität. Die Frage allerdings ist, ob das tatsächlich der Anspruch des BVB ist. Oder ob die gute Saison, die sie zweifellos spielen, nicht schon das ist, was man in Dortmund eigentlich erwarten sollte. Der Traum vom ganz großen Meisterwurf hat das in den letzten Wochen etwas vernebelt.