Bundesliga - Top-11 des Monats Februar: Dreimal BVB und ein Schalker

Viermal spielte die Bundesliga im Februar 2023, vom 19. bis 22. Spieltag. Hier kommt die Top-11 des Monats.

Der BVB war der erfolgreichste Klub im Februar, Dortmund gewann als einziges Team alle vier Partien - bei einem Torverhältnis von 12:2. Die größte Überraschung des Monats ist der 1. FSV Mainz 05, der drei Siege einfuhr. Ganz unten in der Februar-Tabelle steht übrigens die TSG Hoffenheim, die alle Spiele verlor. Der VfB Stuttgart und der VfL Bochum waren mit drei Zählern nur knapp besser. Hier ist die Top-11 des Monats Februar.

© getty TOR Ralf Fährmann (FC Schalke 04) Kein Team kassierte weniger Gegentore im Februar als S04. Am einzigen, das man kassierte, war Fährmann Schuld, weil er gegen Stuttgart einen harmlosen Schuss durch die Beine ließ. Davon ab - auch gegen den VfB - mit vielen starken Paraden in den vier Partien. Der Torwartwechsel auf Schalke hat sich gelohnt!

© getty ABWEHR Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) Zwei Heimsiege, zwei Auswärtspleiten - der Niederländer war besonders bei den beiden 1:0-Erfolgen in der Fuggerstadt ein Garant dafür, dass die Null stand. Beim späten wie wichtigen Dreier gegen Hoffenheim lieferte der FCA-Kapitän die Vorlage zum entscheidenden Treffer.

© getty Robin Knoche (1. FC Union Berlin) Der Kapitän der Eisernen spielt eine unglaublich konstante und souveräne Saison - auch im Februar. Dort schoss er in Leipzig sein Team vom Punkt zum 2:1-Sieg. Es war Knoches zweiter Treffer in dieser Spielzeit. Auch in den Heimspielen gegen Mainz und Schalke absolut solide.

© imago images Nico Schlotterbeck (BVB) Der Innenverteidiger zeigt sich 2023 stark verbessert und agiert sehr zuverlässig in Dortmunds Viererkette. Gegen Ex-Klub Freiburg trug er sich zum dritten Mal in dieser Saison in die Torschützenliste ein. In Bremen war es Schlotterbecks Solo, das ihm die Vorlage zum entscheidenden 2:0 möglich machte.

© imago images MITTELFELD Ellyes Skhiri (1. FC Köln) Der gebürtige Franzose gehört zu den besten Bundesligaspielern in dieser Saison und hat 2023 alle seine fünf Tore geschossen. Zwei davon beim 3:0 gegen Frankfurt, als Skhiri eine absolute Glanzleistung zeigte. Gehörte auch beim 0:0 gegen Leipzig zu den stärksten Spielern auf dem Feld. Das Interesse der Eintracht und von Dortmund kommt nicht von ungefähr.

© getty Karim Adeyemi (BVB) Nachdem bei ihm zunächst kaum etwas zusammenlief, machte Adeyemi im neuen Jahr einen gewaltigen Sprung in seiner Leistungsfähigkeit. Im Februar spielte er aufgrund eines Muskelfaserrisses nur eineinhalb Partien, doch da gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage. Besonders stark war sein Führungstor per Hacke gegen die Hertha.

© imago images Julian Brandt (BVB) Brandt erzielte vier Tore in vier Spielen - das müsste als Begründung für die Aufnahme in diese Elf bereits genügen. Wer es etwas ausführlicher mag: Brandt ist der formstärkste BVB-Spieler in einer Mannschaft vieler formstarker Spieler. In dieser Konstanz und Effizient unglaublich wichtig für Dortmund.

© getty Thomas Müller (FC Bayern München) Das Bayern-Urgestein wurde nach der frühen Roten Karte in Gladbach geopfert und musst nach 16 Minuten raus. In den drei anderen Partien mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Gerade beim 4:2-Sieg in Wolfsburg zeigte Müller ein starkes Spiel. Vier Buden und acht Assists sind's für ihn bislang in dieser Saison.

© getty Kingsley Coman (FC Bayern München) Der Franzose fehlte bei der Pleite in Gladbach und kam daher nur auf drei Einsätze. In diesen zeigte Coman seine Wichtigkeit für den Rekordmeister: Mit vier Toren und einer Vorlage war er Bayerns erfolgreichster Februar-Schütze. Zuvor hatte er zuletzt am 21. August in der Bundesliga getroffen...

© imago images ANGRIFF Jae-Sung Lee (1. FSV Mainz 05) Der 30-Jährige schoss drei Tore und legte zwei auf. Besonders beim 3:1 gegen Augsburg brillierte der Südkoreaner. Lee steht mittlerweile bei sieben Saisontoren und ist einer der Erfolgsgaranten dafür, dass Mainz derzeit auf Platz acht der Tabelle steht.