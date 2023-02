BVB, News und Gerüchte: Julian Ryerson fällt offenbar gegen Hoffenheim aus

Julian Ryerson wird das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim offenbar verpassen. Ex-BVB Keeper Roman Bürki hat derweil verraten, dass er in dieser Saison nicht an eine Meisterschaft der Schwarz-Gelben glaubt. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Mit einem Punktgewinn gegen Hoffenheim könnte der BVB am Samstag zwischenzeitlich die Tabellenführung übernehmen, bevor der FC Bayern am Sonntag Union Berlin im direkten Duell empfängt.

Bürki, der im vergangenen Sommer ablösefrei zu St. Louis City in die MLS wechselte, blickte zudem auf seinen Abschied vom BVB zurück. "Ich war fast sieben Jahre dort. Die Spieler und die Leute sind mir an Herz gewachsen. Es war kein Happy End, auch wenn ich noch ein Spiel bekommen habe. Wenn du keine Leistung bringst, bist du schnell nichts mehr wert. Ich musste das akzeptieren, auch wenn es nicht einfach war", erklärte der 32-Jährige.

Ex-BVB-Keeper Roman Bürki hat im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten erklärt, dass er nicht an eine Meisterschaft des BVB in der aktuellen Saison glaubt. "Ich schaue die Spiele, wann immer es geht und ich freue mich auch für sie, dass es so gut läuft", verriet der Schweizer. "Irgendwas in mir sagt mir aber, dass die Bayern am Ende doch vorne sind. Vielleicht, weil ich das sieben Jahre lang in jeder Saison mitgemacht habe."

BVB, News: Niklas Süle sieht "geile Dynamik" in der Mannschaft

"Wir haben uns vorgenommen, alles aus diesem halben Jahr herauszuholen. Dementsprechend arbeiten wir hart. Es gibt keinen in der Mannschaft, der nicht verstanden hat, was für eine riesen Möglichkeit wir haben", erklärte Niklas Süle im "Feiertagsmagazin" des BVB.

"Es ist eine geile Dynamik gerade in der Mannschaft. Es gibt Spiele, in denen wir nicht so guten und überzeugenden Fußball spielen, die wir aber trotzdem gerade gewinnen. Ich glaube, dass macht am Ende aus, ob du was am Borsigplatz hochhältst oder nicht", fügte der 27-Jährige hinzu.

Der BVB ist noch in allen Wettbewerben vertreten und besonders die Stimmung in der Champions League gegen den FC Chelsea hat den Sommerneuzugang der Dortmunder beeindruckt. "Das sind die Momente, warum man sich überlegt, hierher zu kommen. Das alles so mitzunehmen, so eine Choreographie, dann läuft die Champions-League-Hymne, du gewinnst 1:0, obwohl es ein sehr schwieriges Spiel war", sagte Süle.

BVB: Die nächsten drei Partien von Borussia Dortmund