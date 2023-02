BVB: Noten und Einzelkritik der Spieler von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag den fünften Sieg in Folge in der Bundesliga eingefahren. Beim SV Werder Bremen gewannen die Schwarzgelben mit 2:0 (0:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter Spieler des BVB.

Die Tore für den BVB erzielten Joker Jamie Bynoe-Gittens, der nur eine Minute nach seiner Einwechslung traf (67.), und Julian Brandt (85.). Es war für Dortmund der 300. Auswärtssieg in der Bundesliga. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

© imago images Gewinner: Jamie Bynoe-Gittens Wenn er ins Spiel kommt, passiert meist etwas. Bynoe-Gittens gibt dem BVB Tempo und Tiefe, dazu ist der Engländer torgefährlich. In der Anfangself stand er 2023 noch nicht - durch seinen wichtigen Treffer hat er die Chancen darauf jedoch stark erhöht. Note: 2.

© getty Gewinner: Edin Terzic Bynoe-Gittens ins Spiel gebracht hat Dortmunds Trainer, dem an dieser Stelle zu seinem glücklichen Händchen gratuliert werden muss. Zumal Terzic dieses ja nicht zum ersten Mal bewies: Der BVB schoss nun schon zehn Treffer durch Einwechselspieler - das ist Bestwert in der Liga.

© getty Verlierer: Donyell Malen In den ersten beiden Partien des Jahres stand der Niederländer noch in der Startaufstellung des BVB, in vergangenen vier drei Spielen kam Malen jedoch nur noch auf 19 Einsatzminuten und saß zuletzt zweimal in Serie 90 Minuten draußen. Reyna, Bynoe-Gittens, der in Bremen gelbgesperrte Karim Adeyemi - sie alle sind derzeit besser in Form als Malen und haben klar die Nase vor ihm.

© getty Werder Bremen - BVB: Aufstellung Werder Bremen vs. BVB: 0:2 Tore 0:1 Bynoe-Gittens (67.), 0:2 Brandt (85.) Aufstellung Bremen Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Stark - Weiser (80. Schmid), C. Groß (71. Philipp), A. Jung, Bittencourt (46. Schmidt), Stage (71. Gruev) - Füllkrug, Ducksch Aufstellung Dortmund Kobel - Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Brandt (88. Dahoud), Bellingham, Reus (66. Özcan), Reyna (66. Bynoe-Gittens) - Moukoko (29. Haller) Gelbe Karten Bremen: Bittencourt (35.)

© imago images BVB: Torhüter Gregor Kobel: War nicht oft gefordert, aber dann stets zur Stelle. Gute Reaktion bei Weisers Volleyschuss, den er erst spät sah (22.). Note: 3.

© imago images BVB: Abwehr Julian Ryerson: Wie seine bisherigen Auftritte im Dortmunder Trikot mit Licht und Schatten, zeigte größtenteils aber eine solide Vorstellung. Trieb einen Konter in der 12. nach vorne und schloss ihn mit links selbst ab - rechts daneben. Tolle Flanke zu Bellinghams Großchance (50.). Hatte ein paar unnötige Ballverluste zu viel. Note: 3,5. Niklas Süle: Gute Antizipation und mit der gewohnten Ruhe im Spiel gegen den Ball. Herrliche Rettungsaktion, als er Weisers Hereingabe vor Füllkrug zur Seite grätschte (59.). Toller Ball auf Brandt vor dessen guter Gelegenheit (77.). Note: 2,5. Nico Schlotterbeck: Solide Leistung ohne allzu große Auffälligkeiten, war jederzeit auf der Höhe und stach einige Male gut heraus. Hätte für sein Einsteigen gegen Weiser, als beide mit den Köpfen aneinander stießen, Gelb sehen müssen (52.). Hatte durch seinen Ausflug in die Offensive und die Vorlage großen Anteil am 1:0. Note: 3. Raphael Guerreiro: Schwankte defensiv zwischen aufmerksam und zu passiv, war aber oft auch offensiv gefordert und verzeichnete Dortmunds ersten Torschuss (9.). Ansonsten lange mit einer eher unauffälligen Vorstellung. Dafür aber mit dem starken Lauf und der Vorlage zu Brandts Treffer. Note: 3.

© imago images BVB: Mittelfeld Emre Can: Ließ sich wie auch zuletzt immer wieder zwischen oder teils neben die Innenverteidiger fallen und bestätigte seine ansteigende Formkurve. Meist aufmerksam gegen den Ball, ließ Füllkrug bei seinem Kopfball aber aus den Augen (37.). Eine Minute später schlenzte er einen Schuss knapp rechts neben das Tor. Mit elf die meisten Balleroberungen beim BVB. Note: 3. Jude Bellingham: Führte die meisten Zweikämpfe beim BVB (20) und gewann starke 70 Prozent davon. In Halbzeit eins nicht so präsent, das wurde danach allerdings besser. Starker langer Ball zu Reus' früher Großchance im zweiten Abschnitt, kurz darauf scheiterte er selbst aus kurzer Distanz an Pavlenka - den kann man machen (50.). Auch kurz vor dem Ende fand er im Bremer Schlussmann seinen Sieger (90.+5). Muss noch lernen, häufiger auch einmal den einfachen Pass und die offensichtliche Lösung einzustreuen. Note: 2,5. Giovanni Reyna: Tauschte mit Brandt immer wieder die Positionen auf den Flügeln, doch es fehlte ihm an Durchschlagskraft. Blieb oft hängen oder wählte die falsche Entscheidung. Sinnbildlich sein einziger Torschuss, der meterweit über den Kasten flog (34.). Note: 4,5. Marco Reus: Holte sich regelmäßig im Spielaufbau auch tief die Bälle ab, doch wirklich zündende Ideen gingen vom BVB-Kapitän nicht aus. Brachte zur Pause zwar jeden seinen 15 Pässe an den Mann, kam aber nach Moukoko nur auf die zweitwenigsten Ballaktionen (19). Nur wenige Sekunden nach der Pause dann aber mit der Großchance, die er zur Führung hätte nutzen müssen (46.). Note: 4,5. Julian Brandt: Über doppelt so viele Male am Ball wie Reus war bis dato Brandt (41), der auch nach Bellingham die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (29) spielte und zudem einige gute Balleroberungen verzeichnete. Legte Guerreiros frühe Gelegenheit gut auf. Riss anfangs immer wieder Räume vor Werders Abwehrkette auf, die der BVB jedoch nicht zu nutzen wusste. Tauchte zwischenzeitlich ab, als er fast nur noch über rechts kam. Seine Großchance muss er nutzen (77.), traf aber acht Minuten später zur Entscheidung und steht nun bei zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists) in dieser Saison - Topwert beim BVB. Note: 2,5.

© imago images BVB: Angriff Youssoufa Moukoko: Saß zuletzt dreimal zu Beginn nur auf der Bank, doch sein Arbeitstag war nach einem Foul von Leonardo Bittencourt bereits nach einer knappen halben Stunde beendet. Kam bis dato auf zehn Ballaktionen und ein paar verstolperte Bälle. Beim ersten Ballkontakt hat Moukoko noch viel Luft nach oben. Note: 3,5.