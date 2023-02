BVB: Youssoufa Moukoko gegen Werder Bremen verletzt ausgewechselt

Im Spiel gegen den SV Werder Bremen ist BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko bereits in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.

Im Zweikampf mit Bremens Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt wurde der 18-Jährige in der 25. Spielminute von den Beinen geholt, woraufhin er angeschlagen liegen blieb und von der Dortmunder Ärzten behandelt werden musste.

Moukoko verließ schließlich humpelnd das Feld, kehrte aber nach kurzer Pause auf den Rasen zurück. Kurz darauf signalisierte er der BVB-Bank allerdings, dass es für ihn endgültig nicht mehr weitergehen könne.

In der 29. Minute würde der Stürmer dann für Sebastién Haller ausgewechselt. Der Franzose hatte zunächst für die Champions-League-Partie gegen den FC Chelsea am Mittwoch geschont werden sollen, kam so aber unverhofft doch schon früh zu seinem nächsten Einsatz im schwarz-gelben Dress.

Zu der Schwere der Verletzung Moukokos gab es zunächst keine weiteren Informationen.