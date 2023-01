BVB, News und Gerüchte: Steven Gerrard schwärmt von Jude Bellingham

Steven Gerrard würde Jude Bellingham gerne bei seinem Ex-Klub Liverpool sehen. Dietmar Hamann schießt gegen Marco Reus. Außerdem: Sébastien Haller feiert ein emotionales Debüt für den Borussia Dortmund. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Für drei Jahre verlängerte Youssoufa Moukoko seinen Vertrag bei Borussia Dortmund am Wochenende. Laut der Bild -Zeitung soll sich das Paket, welches der BVB für den 18-Jährigen geschnürt hat, über den Zahlen bewegen, die bislang an die Öffentlichkeit drangen.

© getty

BVB, News: Dietmar Hamann mit Spitze gegen Marco Reus

Wegen einer Grippe verpasste Marco Reus das Dortmunder Spiel gegen den FC Augsburg. Überhaupt kam der 33-Jährige seit Mitte September in der Bundesliga nur zweimal zum Einsatz, die restlichen Partien verpasste er verletzt.

Nach Einschätzung von Sky-Experte Dietmar Hamann wird Reus die Verletzungsanfälligkeit im Herbst seiner Karriere auch nicht mehr ablegen. Dies habe dem Offensivspieler auch die Chance auf einige Titel genommen. "Das war ein toller Spieler, er ist aber immer wieder verletzt und man muss dazu sagen, dass er es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft hat, den Titel zu holen. Da waren Möglichkeiten, da waren Mannschaften dabei, wo du Meister werden kannst oder solltest", so Hamann.

Aktuell kursieren Wechselgerüchte um Reus. Sein Vertrag in Dortmund läuft am Saisonende aus. Ob der 33-Jährige aber nochmal einen Vertrag beim BVB unterschreibt, steht aktuell noch in den Sternen. "Ich kann mir vorstellen, dass er gerne bleiben würde und die Dortmunder ein Angebot machen werden in einigen Wochen, das stärker leistungsbezogen sein wird als der letzte Vertrag. Ob ihm das genügt? Ich weiß es nicht", sagte Hamann.