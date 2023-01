BVB, News und Gerüchte: Warum Reus zu diesem BL-Konkurrenten gehen könnte - Hallers besondere Schuhe

Während Topstürmer Sebastien Haller nach seiner krankheitsbedingten Auszeit mit besonderen Schuhen zurückkehrt, könnte es Marco Reus zu einem Bundesliga-Rivalen ziehen. Alles über den BVB am Sonntag auf einen Blick.

© imago images

BVB, News: Hallers Comeback mit besonderen Schuhen

Wird Haller nach seiner Krebs-Auszeit schon heute gegen Augsburg ab 15.30 Uhr in der Startelf stehen? Im Testspiel am 13. Januar gegen Basel war er in der 61. Minuten eingewechselt worden, um direkt einen Hattrick zu erzielen!

Ein Einsatz gilt also als sehr wahrscheinlich - dann könnten wir auch seine neuen, besonderen Schuhe sehen, die der Ausrüster schon jetzt zeigte: "Fuck Cancer", also F*** Krebs" steht darauf (im zweiten Bild des Posts zu sehen).

Erst 188 Tage sind seit der niederschmetternden Diagnose vergangen, Trainer Edin Terzic sagte über seinen Stürmer: "Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich magische Momente mit Seb gibt."