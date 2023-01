BVB - Erkenntnisse nach dem Sieg in Mainz: Borussia Dortmund spielt planlos, uninspiriert und ungefährlich

Borussia Dortmund hat beim 1. FSV Mainz 05 einen glücklichen Sieg in der Nachspielzeit eingefahren. Drei Erkenntnisse zum Spiel.

Trotz des 2:1-Erfolgs spielte der BVB ein weiteres Mal keinen guten Fußball. Das lag auch an der schwachen Offensive, die Trainer Edin Terzic in Bälde personell verändern sollte.

© getty

BVB: Borussia Dortmund spielt weiter biederen Fußball

Das muss man ihm lassen: Ein gutes Händchen hat Edin Terzic. Der späte Siegtreffer von Giovanni Reyna war bereits das achte Tor eines Einwechselspielers für den BVB. Diese Bilanz kann kein anderes Team vorweisen.

Und auch beim seit Jahren in beide Spielrichtungen neuralgischen Thema Standardsituationen hat sich etwas Positives getan. Zwar nur in eine Richtung, wie das frühe Gegentor nach einem Eckball unterstrich. Dennoch: Dortmund traf nun im dritten Bundesligaspiel in Serie nach einem ruhenden Ball - und damit so oft wie an den ersten 14 Spieltagen dieser Saison zusammen (3-mal).

Nimmt man jetzt noch die beiden Siege zum Auftakt des Jahres, dann sind das definitiv drei gute Nachrichten für die Borussia nach den ersten zwei Spielen 2023. Doch Terzic hat sehr Recht, wenn er sagt: "Wir wissen, dass noch viel Arbeit auf uns wartet."

Noch sehr viel, um genau zu sein. Denn was der BVB in zahlreichen der bisherigen Saisonpartien ablieferte, war schon bemerkenswert planlos, uninspiriert und ungefährlich. Man könnte auch sagen: schlecht.

Es lässt sich auch nach zehn Wochen Winterpause keine stringente Spielidee im Ballvortrag der Westfalen erkennen. Dem Ballbesitzspiel fehlt es an Struktur, an geschliffenen Abläufen und effektiven Mustern. Dortmund spielt viel zu häufig in die Breite, doch auf den offensiven Außen fehlt das Durchsetzungsvermögen. Im Zentrum dagegen bietet sich kaum jemand an, so dass die Bemühungen des BVB, Richtung gegnerisches Tor vorzudringen, für viele Teams leicht zu durchschauen und zu verteidigen sind.

BVB nicht nur in Mainz von Fortuna geküsst

Diese Mängel werden gepaart mit einer oft fehlenden Balance zwischen den Mannschaftsteilen und garniert von regelmäßigen individuellen Fehlern und Unkonzentriertheiten in der alles andere als sattelfesten Defensive. So schaffte es der BVB unter Terzic kaum einmal, einen Kontrahenten - gleich welcher Qualität - zu kontrollieren oder gar zu dominieren. Doch das ist nichts anderes als der Anspruch, den die Schwarzgelben an sich haben und den auch das Publikum besitzt.

Trotzdem reichte dieses Niveau in der Bundesliga zu zehn Siegen in 17 Partien, wenngleich man auch betonen muss, dass der BVB nicht nur am Mittwochabend in Mainz sehr von Fortuna geküsst wurde. Auch die siegreichen Begegnungen in Freiburg und Frankfurt, der Pokal-Auftritt in Hannover oder das Remis gegen den FC Bayern kamen äußerst glücklich zustande.

Das Spiel am Sonntag gegen Leverkusen, seit Jahren besonders torreich zwischen beiden Mannschaften, dürfte Dortmund andere Qualitäten abverlangen als gegen eine tiefe Kette anzuspielen und dem BVB daher eher entgegenkommen. Terzic braucht dennoch baldige Lösungen für die vielschichtigen spielerischen Probleme. Das Glück von der Bank kann man schließlich nicht so häufig strapazieren.