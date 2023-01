Turnier-Kater? So spielten Bayern und der BVB nach den letzten großen Turnieren

Der FC Bayern München tut sich nach der WM-Endrunde in Katar in der Bundesliga so richtig schwer. Ein Ausreißer - oder hatte der Klub nach großen Turnieren zuletzt regelmäßig Probleme? Und wie sieht es beim BVB aus? SPOX macht den Check.

Drei Punkteteilungen in Serie, der Vorsprung an der Tabellenspitze ist fast weg. "Objektiv fällt auf, dass es zwei Mannschaften sind: die Mannschaft vor der Weltmeisterschaft und jetzt die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft", sagte Bayern-Boss Oliver Kahn nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Der BVB dagegen ist nach der WM mit drei Siegen in Serie in die Bundesliga gestartet. Wie sah das in der Vergangenheit aus? SPOX nimmt die letzten WM- und EM-Endrunden unter die Lupe.

© getty FC Bayern, 2021/22 Nach der verlegten EURO 2020 startet der FC Bayern unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann mit leichten Schwierigkeiten in die Saison: kein Sieg in vier Testspielen (2:3 gegen Köln, 2:2 gegen Ajax, 0:2 gegen Gladbach, 0:3 gegen Napoli). Zum Buli-Auftakt gibt es 1:1 auswärts bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Nach einem 3:1 im Supercup gegen den BVB und einem umkämpften 3:2 daheim gegen Köln nimmt der Titelverteidiger Fahrt auf: sieben Siege in Serie, darunter ein klares 3:0 in der Königsklasse auswärts beim FC Barcelona.

© imago images BVB, 2021/22 Auch der BVB hat mit Marco Rose einen neuen Übungsleiter. Der sieht einen sehr starken Saisonstart: Neben knappen Pleiten in Freiburg und Gladbach gewinnen die Schwarz-Gelben acht ihrer ersten zehn Spiele. Auch in die CL-Gruppenphase startet der BVB mit zwei Siegen, bevor dann doch das schockierende Aus in der Gruppenphase kommt. In der Liga brennt nichts an: Dortmund erobert den zweiten Platz am achten Spieltag und gibt ihn bis zum Saisonende nicht mehr ab.

© getty FC Bayern, 2018/19 Niko Kovac heißt der neue Trainer- und der demütigt seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt direkt mit einem 5:0 im Supercup. Im Pokal rettet die Bayern ein mageres Tor gegen Supermacht Drochtersen, aber in der Liga geht es trotz WM-Kater gut los: vier Siege zum Start, erst Ende September kommt es zum Form-Durchhänger.

© imago images BVB, 2018/19 Lucien Favre sieht einen gelungenen Saisonstart seines Teams. Zwei Punkteteilungen auswärts, sonst gibt es an den ersten acht Spieltagen nur Siege. Drei Erfolge zum Auftakt in die CL-Gruppenphase, ein 2:1 im Pokal bei Greuther Fürth ist da noch das engste Spiel. Bis zum 24. Spieltag hält der BVB die Tabellenführung, am Ende reicht es aber knapp nicht zum Titel.

© getty FC Bayern, 2016/17 Nach der EM 2016 gönnt sich der FC Bayern eine USA-Reise in der Vorbereitung, nach Katar geht es anschließend auch noch. Dennoch gelingt der Saisonstart unter Trainer Carlo Ancelotti: 2:0 im Supercup beim BVB, in den ersten acht Saisonspielen gibt es acht Siege bei nur einem einzigen Gegentor. Die Serie reißt schließlich mit einem 0:1 auswärts bei Atlético Madrid.

© imago images BVB, 2016/17 Dortmund zieht es in der Vorbereitung mit den Neuzugängen Mario Götze und Ousmane Dembélé nach China. Unter Thomas Tuchel gibt es dennoch vier Siege aus den ersten sechs Ligaspielen, darunter ein 6:0 gegen Darmstadt und ein 5:1 beim VfL Wolfsburg. Mit dem DFB-Pokal darf der Verein zum Saisonende sogar einen Titel feiern.

© getty FC Bayern, 2014/15 Ein etwas mühsamer Saisonstart für Pep Guardiola und seine Mannen nach dem deutschen WM-Titel: Bayern verliert den Supercup beim BVB mit 0:2, in der Liga gibt es knappe Siege gegen Wolfsburg und Stuttgart und Remis auf Schalke und beim HSV. Danach kommen die Bayern aber ins Rollen - die zweite Niederlage der Saison gibt es erst am 25. November bei Manchester City (2:3).

© imago images BVB, 2014/15 In Jahr eins nach Robert Lewandowski gibt es für den BVB Siege am 2. und 3. Buli-Spieltag - aber darüber hinaus ist es der Saisonstart aus der Hölle: Sieben Niederlagen in den ersten zehn Spieltagen, Dortmund findet sich im Tabellenkeller wieder. Da hilft auch ein guter Start in der Königsklasse nicht. Im April gibt Trainer Jürgen Klopp seinen Abschied zum Saisonende bekannt, Dortmund verpasst als Siebter das internationale Geschäft.

© getty FC Bayern, 2012/13 Besser kann ein Saisonstart kaum ausfallen. Unter Jupp Heynckes gewinnt Bayern neun Spiele in Folge, nur im Supercup und in der CL gegen Valencia fallen diese mit nur einem Tor Differenz aus (jeweils 2:1). Die erste Niederlage gibt es in der Champions League mit einem 1:3 bei ... BATE Borisov.

© imago images BVB, 2012/13 Stotterstart für die Borussia: Nur drei Erfolge aus den ersten acht Bundesliga-Spielen, kein einziger Dreier auswärts. Außerdem geht der Supercup gegen die Bayern verloren. Bis zum 13. Spieltag dauert es, bis der BVB erstmals Rang zwei erobern kann. Nach 34 Partien sind es unglaubliche 25 Punkte Rückstand auf den neuen Meister.

© getty FC Bayern, 2010/11 Nachdem die Bayern die meisten Spieler bei der WM in Südafrika stellen, beschwert sich Louis van Gaal über die suboptimale Saisonvorbereitung. Die FIFA setzt zudem ein Länderspiel für den 11. August an, zwischen Supercup und der ersten Pokalrunde. Der Tulpengeneral träumt öffentlich von einem Boykott: "Wenn das acht Spieler von Bayern tun, denke ich, dass der DFB auf jeden Fall zuhört." Zudem kommt Arjen Robben verletzt von der WM-Endrunde zurück und fällt monatelang aus: Karl-Heinz Rummenigge verlangt vom KNVB eine Entschädigungszahlung, der lehnt natürlich ab. Kaum verwunderlich, dass der Saisonstart in die Hose geht: Nur zwei Siege aus den ersten sieben Spielen, erst am 16. und 17. Spieltag kann Bayern zwei Spiele in Serie gewinnen. Van Gaal fliegt im April, für ihn springt Andries Jonker ein.

© imago images BVB, 2010/11 Dortmund verliert den Saisonauftakt daheim gegen Leverkusen, danach gibt es für Klopp und Co. aber sieben Siege in Folge, darunter gegen die Bayern (2:0) und auf Schalke (3:1). In der Europa League schwächelt der BVB, auch im Pokal fliegt man früh raus. Macht aber nix, schließlich wird man am Ende souverän Meister.

© getty FC Bayern, 2008/09 Der neue Trainer Jürgen Klinsmann bringt Buddhas mit und installiert Mark van Bommel als Kapitän und Kahn-Nachfolger. Ganz enge Kiste im Pokal zum Start (4:3 bei RW Erfurt), in der Liga nur zwei Siege aus den ersten sieben Spielen. So gibt es etwa gegen Werder daheim auf die Mütze (2:5). Zum Saisonende springt noch einmal Jupp Heynckes ein.

© imago images BVB, 2008/09 Im ersten Jahr unter Jürgen Klopp gewinnt der BVB den Supercup und legt einen ordentlichen Saisonstart hin (Sieg in Leverkusen, 1:1 gegen die Bayern). Allerdings ist Dortmund in dieser Phase kein Spitzenteam. Die Schwarz-Gelben pendeln sich im Saisonverlauf zwischen Rang fünf und neun ein.

© getty FC Bayern, 2006/07 Nach zwei nationalen Doubles in Folge läuft es nicht mehr rund unter Felix Magath: Bayern verliert vier der ersten elf Ligaspiele und das Ligapokal-Finale gegen Werder (0:2). Auch im Pokal braucht es die Verlängerung, bevor der Sieg gegen St. Pauli feststeht (2:1). Magath hält bis zum 1. Februar durch, dann kommt Ottmar Hitzfeld zurück. Es reicht in der Liga nur zum vierten Platz.