FC Schalke 04: Einer bekommt nach über 40 Jahren immer noch Geld! Legendäre Trikotsponsoren des S04

Zwischen 2007 und 2022 stand der russische Gasanbieter Gazprom prominent auf den Trikots des FC Schalke 04. Dann beendeten die Knappen die Partnerschaft und fanden im vergangenen Sommer einen neuen Partner. Von edlen Gesten bis zur stark kritisierten Verbindung nach Russland: SPOX zeigt alle Trikotsponsoren in der Geschichte des S04.

Es war die Zeit, als selbst die Unterhosen aus Jeans waren und da war so ein Fußballklub ein starker Werbeträger für einen Jeanshersteller. Die Spieler hatten bestimmt auch Jeans in ihren Kleiderschränken. Und Erfolg: Schalke stieg mit den Trikots u. a. in die Bundesliga auf.

© imago images

RH ALURAD (1988-1991)

Nicht schwer zu erraten, was die Kollegen verkauften. Aluräder für Autos. So ein bisschen Tuning war ja schon damals sehr angesagt. Nicht so angesagt war Schalke, das damals lange in der 2. Bundesliga kickte. Eigentlich hieß die Firma "Reifen Höffken", was aber die damaligen TV-Kameras nicht gut darstellten. Also kürzte man ab (RH passte auch zum Gründer Rüdiger Höffken) und präsentiert sich so. Was macht man nicht alles für gute PR?!