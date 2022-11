FC Schalke 04: Leroy Sané und Leon Goretzka nicht dabei! Die Legenden-Elf von S04 seit 2000

Das neue Jahrtausend brachte Schalke 04 nicht nur eine neue Arena, sondern auch zahlreiche namhafte Spieler. Der Glanz alter Tage ist mittlerweile verflogen, Schalke ist aktuell immerhin wieder Erstligist. Wir blicken zurück auf die Schalke-Legenden seit 2000.

Die Erfolge der Schalke in diesem Jahrtausend können sich durchaus sehen lassen. Kürzlich kam noch eine Zweitliga-Meisterschaft dazu.

Der Rechtsverteidiger kam vom Coritiba FC zu Schalke und kämpfte bis zum letzten Tag. Über Genua schloss er sich wie Neuer 2011 dem FC Bayern München an.

Benedikt Höwedes war ein echtes Schalker Eigengewächs. Mit 13 Jahren trat er 2001 der Knappenschmiede bei. Der langjährige Kapitän blieb so lange, bis er unter Tedesco nicht mehr hoch im Kurs stand.

Nach seiner Schalke-Zeit ging es für Uchida zu Union Berlin und nur ein halbes Jahr später in die Heimat zu den Kashima Antlers. Dort beendete er 2020 die Karriere.

Der Außenverteidiger gewann bereits in seiner ersten Saison den DFB-Pokal. Danach blieb der japanische Nationalspieler noch sechs weitere Jahre in Gelsenkirchen.

Nach seiner Zeit in Gelsenkirchen wechselte Rakitic 2011 zum FC Sevilla, 2014 dann weiter zum großen FC Barcelona, wo er 2015 die Champions League gewann und kroatischer Fußballer des Jahres wurde. Seit 2020 ist er wieder in Sevilla aktiv.

Julian Draxler (2011 bis 2015)

Das Eigengewächs durchlief seit 2001 alle Jugendteams und gewann direkt in seinem ersten halben Jahr bei den Profis den Pokal. Auch für ihn ging es in seiner Schalke-Zeit hoch hinaus. Er schaffte es in die deutsche Nationalmannschaft und war als dritter Schalker ein Teil des Weltmeister-Teams 2014.

2015 wechselte er zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg, wo er eineinhalb Jahre auflieg und im Januar 2017 zu Paris Saint-Germain weiterzog. Im Sommer 2022 wechselte er auf Leihbasis zu Benfica Lissabon, für die er aktuell aufläuft.