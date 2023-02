Transfers, News und Gerüchte: PSG heiß auf Bundesliga-Trio

Das Transferfenster der europäischen Ligen ist geöffnet: Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Die News und Gerüchte vom 15. Januar 2023.

Josko Gvardiol

Nächster Schritt: Premier League? Der kroatische Verteidiger von RB Leipzig hat in einem Interview mit der Times enthüllt, dass er gerne eines Tages in die Premier League wechseln würde: "Mein Ziel ist es, in der Premier League zu spielen."

Im Sommer stand Gvardiol bereits kurz vor einem Wechsel zu Chelsea: "Mein Berater hat mich angerufen und gesagt, dass Chelsea sehr interessiert ist, und natürlich denkt man über ein ernsthaftes Angebot von einem großen Verein wie Chelsea nach. Leipzig hat gesagt, dass sie mich nicht verkaufen wollen. Am Ende habe ich wirklich mit dieser Entscheidung gerungen, aber wir haben keine Einigung erzielt. Es ist, wie es ist", sagte der 21-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft.