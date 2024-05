"Eine Legende des Sports": Ist der entscheidende Dominostein bei Red Bull gefallen?

© getty

Was bedeutet der Abgang von Adrian Newey für Red Bull?

Wirft man den Blick nur wenige Monate in die Vergangenheit zurück, so hätten mit großer Sicherheit viele F1-Experten die Frage, ob Adrian Newey seine Karriere bei Red Bull beenden würde, mit "Ja" beantwortet. Schließlich hatte der Star-Designer seinen Vertrag beim österreichischen Rennstall erst 2023 um mehrere Jahre verlängert, mit seinen 65 Jahren gehört er - bei allem Respekt - auch nicht mehr unbedingt zu der Generation, die sich beruflich noch einmal neu ausleben möchte und auf der Suche nach frischen Herausforderungen ist. In den wenigen Interviews, die Newey gab, ließ er auch selbst ein ums andere Mal durchblicken, dass seine Laufbahn mit hoher Wahrscheinlichkeit in Diensten Red Bulls ein Ende finden werde.

Dann aber brachte die sogenannte "Horner-Affäre" um RB-Teamchef Christian Horner einen Stein ins Rollen, der mit dem Abgang Neweys den vorläufigen Höhepunkt erreicht. Schon vor den von einer Mitarbeiterin geäußerten Anschuldigungen galt das Verhältnis zwischen Newey und Horner als belastet. So soll der Teamchef nach dem Tod von RB-Gründer Dietrich Mateschitz zum Unverständnis Neweys gewisse Machtansprüche innerhalb des Teams gestellt haben. Auch die Wichtigkeit des Chefdesigners sei von Horners Seite im Laufe der Zeit immer weiter heruntergespielt worden, was zu Spannungen geführt habe. Dass Horner sich trotz der Schwere der Vorwürfe aber seit Monaten verbissen an seinen Job klammert, hat das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht.

Aus sportlicher Sicht ist der Abgang Neweys in jedem Fall ein brutal harter Schlag für Red Bull. Der nicht von irgendwo her als "Mastermind" bezeichnete Brite war in den vergangenen 20 Jahren so etwas wie der Aerodynamik-Papst der Formel 1. Selbst in den weniger erfolgreichen Jahren bei Red Bull, also etwa während der Mercedes-Dominanz zwischen 2014 und 2020, waren die Österreicher das A und O in Sachen Chassis. Als Chefdesigner trug Newey diesbezüglich die Hauptverantwortung und war mit einer Vielzahl an innovativen Kniffen der Konkurrenz um Ferrari und Mercedes stets einen Schritt voraus.

Aus seiner Feder stammten die Weltmeister-Rennwagen von Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996), Jacques Villeneuve (1997/alle Williams), Mika Häkkinen (1998 und 1999/McLaren), Sebastian Vettel (2010 bis 2013) und Verstappen (2021 bis 2023/jeweils Red Bull) - und wohl auch der Bolide, der Verstappen in diesem Jahr zum Titel tragen wird.