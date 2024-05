Meiste Starts ohne Sieg: Nico Hülkenberg fährt in Miami unliebsamen Rekord ein

Am Sonntag beim Großen Preis von Miami belegte Hülkenberg im Haas den elften Platz. Damit setzte sich eine weitere Serie fort: Der 36-Jährige ist noch immer ohne Podiumsplatzierung. Immerhin entschied Hülkenberg erneut das teaminterne Duell mit den Dänen Kevin Magnussen für sich.

Angesichts der Unterlegenheit des Haas-Rennwagens werden in dieser Saison wohl noch einige weitere Rennen ohne Topergebnis dazukommen. Große Erwartungen hat der einzige deutsche Starter an den bevorstehenden Einstieg von Audi im Jahr 2026. Bereits in der Saison 2025 wechselt Hülkenberg zu Sauber, das dann in der folgenden Saison zum Audi-Team wird. Ab dann greifen auch neue Regeln, sodass die Karten in der Königsklasse neu gemischt werden.