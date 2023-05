F1-Power-Ranking: Der Altmeister kann es noch - ein Ferrari-Pilot verpasst die Top Ten

Die Formel 1 ist wieder in vollem Gange. Rennen für Rennen checkt SPOX die Leistungen der 20 Piloten und bewertet diese. Wer hat überzeugt? Und wessen Performance war eher dürftig? Das Power Ranking zur Saison 2023.

Bislang sind drei von insgesamt 23 Saisonrennen absolviert. Zuletzt war die Formel 1 in Melbourne beim Großen Preis von Australien zu Gast. Der nächste Stopp ist nun Baku, wo der Große Preis von Aserbaidschan ausgetragen wird. Formel 1, Großer Preis von Aserbaidschan: Der Zeitplan Tag Uhrzeit Event Freitag, 28.04.2023 11.30 Uhr 1. Freies Training 15 Uhr Qualifying Samstag, 29.04.2023 10.30 Uhr Sprint-Qualifying 15.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 30.04.2023 13 Uhr Rennen

© getty Formel 1, Power Ranking: Unsere Wertung des Großen Preis von Australien Platz Fahrer Punkte 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 25 Punkte 2 Fernando Alonso (Aston Martin) 18 Punkte 3 Nico Hülkenberg (Haas) 15 Punkte 4 Lando Norris (McLaren) 12 Punkte 5 Max Verstappen (Red Bull) 10 Punkte 6 George Russell (Mercedes) 8 Punkte 7 Oscar Piastri (McLaren) 6 Punkte 8 Carlos Sainz (Ferrari) 4 Punkte 9 Sergio Pérez (Red Bull) 2 Punkte 10 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1 Punkt Hier kommt Ihr zum tatsächlichen Rennergebnis beim Australien-GP.

Hier kommt Ihr zum aktuellen Punktestand in der WM-Wertung. Formel 1, Power Ranking: Unsere Top 10 vor dem Großen Preis von Baku

© getty Platz 1: Fernando Alonso, Aston Martin (55 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 25 12 18 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Nach drei Saisonrennen kann man beim Altmeister eigentlich eins bilanzieren: Alles richtig gemacht! Mit seinem Wechsel zu Aston Martin bewies er das richtige Gespür, gleichzeitig zauberte ihm die britische Truppe ein Auto, in dem er konkurrenzfähig ist. Und Alonso weiß das zu nutzen. Als einziger Pilot neben Max Verstappen stand er in allen drei Rennen auf dem Podest - auch wenn es für ganz oben noch nicht gereicht hat, ist das eine außergewöhnliche Leistung. Wie kaum ein Zweiter liefert der 41-Jährige konstant gute Leistungen ab, ohne dabei größere Fehler zu machen. Einzig seine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe in Dschidda muss man negativ herausstellen, auch wenn sie am Ende keinen Einfluss auf sein Rennergebnis hatte.

© getty Platz 2: Max Verstappen, Red Bull (46 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 18 18 10 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Der Weltmeister des Vorjahres schickt sich an, diesen Titel auch im kommenden Jahr tragen zu dürfen. Wäre er in Saudi-Arabien nicht mit einem Schaden an seinem Red Bull ausgebremst worden, hätte er wohl alle drei bisherigen Rennen als Sieger beendet. So steht Verstappen "nur" bei zwei Saisontriumphen, was natürlich seine guten Leistungen keinen Deut schmälern soll. Auf der anderen Seite muss aber auch zwingend erwähnt werden, dass der Niederländer im mit Abstand besten Auto im ganzen Feld sitzt, das perfekt auf seine persönlichen Vorlieben abgestimmt ist.

© getty Platz 3: Sergio Pérez, Red Bull (39 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 12 25 2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Wenn Verstappen im besten Auto sitzt, dann trifft das logischerweise auch auf den Mexikaner zu, auch wenn er vermutlich nicht die Freiheiten bei der Abstimmung des Red Bull hat. Pérez macht es bislang dennoch sehr ordentlich, manche sprechen nach zwei absolvierten GPs gar schon von einem Titelkampf zwischen den beiden RB-Piloten. Ob es tatsächlich soweit kommt, werden Zeit und weitere Rennen zeigen. Speziell beim zweiten Lauf in Dschidda zeigte Pérez aber, dass er an guten Tagen mit dem schier übermächtig wirkenden Verstappen mithalten kann. Als es im letzten Stint für beide Piloten freie Fahrt gab, hielt er den Niederländer clever auf Distanz und sicherte sich den Sieg.

© getty Platz 4: Lewis Hamilton, Mercedes (33 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 6 2 25 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Wie schon im vergangenen Jahr hat der Rekordweltmeister mit dem insgesamt schwachen Mercedes-Paket zu kämpfen. Die Silberpfeile können mit den Red Bulls nicht mithalten, auch gegen Ferrari und Aston Martin zog man oft den Kürzeren. Hamilton macht es dennoch bislang sehr ordentlich. Einem unspektakulären Auftakt in Bahrain folgte ein schwaches Qualifying in Saudi-Arabien, wo er aber immerhin im Rennen wieder etwas Wiedergutmachung leistete. Sehr stark war dann sein Auftritt zuletzt in Melbourne, wo er sich nur dem übermächtigen Verstappen geschlagen geben musste und sich Ex-Teamkollege Alonso vom Hals hielt.

© getty Platz 5: Charles Leclerc, Ferrari (30 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 15 15 0 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Mit lediglich sechs WM-Punkten steht der Monegasse aktuell auf Rang zehn der Fahrerwertung, ein akkurates Bild gibt dieses Tableau aber keineswegs ab. So hatte Leclerc bislang schon zweimal gehöriges Renn-Pech mit Auswirkungen auf sein Ergebnis. Beim Auftakt lag er auf einem völlig ungefährdeten dritten Rang, musste dann aber aufgrund von Problemen an seiner Power Unit unverschuldet aufgeben. Ähnlich erging es ihm in Australien, wo er schon in der erste Runde abgeräumt wurde und im Kiesbett hängenblieb. Beim einzig beendeten Rennen in Dschidda qualifizierte er sich an P2 für das Rennen, wurde aber wegen Arbeiten an seinem Fahrzeug um zehn Plätze zurückgestuft. Anders als bei Verstappen sollte eine spektakuläre Aufholjagd nicht gelingen, dennoch sicherte er sich als Siebter WM-Punkte.

© getty Platz 6: George Russell, Mercedes (18 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 10 8 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Beim Auftakt in Bahrain wurde er das gesamte Wochenende über deutlich von Hamilton in den Schatten gestellt, seitdem kommt der junge Engländer etwas besser klar als sein Teamkollege. In Saudi-Arabien stand er sogar kurzzeitig als Dritter auf dem Podest, eine Annullierung einer Strafe für Alonso ließ ihn dann aber wieder auf P4 zurückfallen. Vor vier Wochen im Albert-Park war Russell dann der ganz große Pechvogel. Dort kassierte er schon am Start Polesetter Verstappen, ehe ihn eine Rote Flagge und ein unglücklich getimter Boxenstopp wieder zurückwarfen. Zu allem Überfluss ging nach etwa einem Drittel sein Mercedes-Motor in Flammen auf - das Rennen war daraufhin für ihn gelaufen.

© getty Platz 7: Nico Hülkenberg, Haas (15 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 15 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Zwei Nullnummern zum Auftakt ließen schon den ein oder anderen Vergleich zu Mick Schumacher laut werden, in Australien holte sich der Emmericher dann aber seine ersten WM-Punkte ab. Bei einem starken Auftritt in Melbourne profitierte Hülkenberg zwar von einigen Ausfällen direkter Konkurrenten, er fuhr seinen Stiefel aber auch sehr souverän herunter. Sonst hat er als bekannter Qualifying-Spezialist seinen Teamkollegen Kevin Magnussen gut im Griff, im Haas bieten sich aber insgesamt zu wenige Chancen, sich auszuzeichnen. So bleibt das Fazit: Ordentlicher Saisonstart mit Potenzial nach oben.

© getty Platz 8: Lando Norris, Mclaren (12 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 0 12 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ohne Frage ist McLaren der vielleicht größte Verlierer des bisherigen Saisonverlaufs. Das britische Traditionsteam findet sich nach Jahren als "Best-of-the-Rest"-Team aktuell am Ende des Feldes wieder. Dass Norris damit zu kämpfen hat, ist daher nur logisch. Dass er dennoch hier im Ranking nach drei Rennen auf Rang acht liegt, hat er vor allem seinem starken Auftritt in Australien zu verdanken. Dort hielt er sich aus allem Schlamassel heraus und wurde am Ende starker Sechster. Die gute Nachricht für Norris: Zum Wochenende in Aserbaidschan kommt McLaren mit einer breiten Palette an frischen Updates, die die aerodynamischen Schwächen des Boliden ausmerzen sollen. Dann kann auch Norris möglicherweise wieder weiter vorne angreifen.

© getty Platz 9: Lance Stroll, Aston Martin (10 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 10 0 0 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Aufgrund eines Handbruches nach einem schweren Fahrradsturz in der Saisonvorbereitung hätte er den Auftakt in Bahrain beinahe verletzungsbedingt verpasst, der Kanadier biss aber auf die Zähne und ging in Sachir an den Start. Dort war er zwar langsamer als Alonso, berücksichtigt man sein Handicap, ist ein 6. Platz aber dennoch beeindruckend. Seitdem geht es ein wenig bergab. Trotz fortschreitender Genesung steht er noch immer deutlich im Schatten von Alonso, obwohl mit dem schnellen Aston Martin eigentlich so viel mehr möglich wäre. Vor vier Wochen wurde er in Australien dann hinter seinem Teamkollegen Vierter, auf die eigene Leistung ist das aber nur sehr bedingt zurückzuführen. Ausfälle von Russell und Leclerc, das verpatzte Qualifying von Pérez sowie die Strafe von Carlos Sainz halfen kräftig mit.

© getty Platz 10: Esteban Ocon, Alpine (8 Punkte) Punkteübersicht GP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P 0 8 0 / v / / / / / / / / / / / / / / / / / / Erlebte den schlechtesten Start in eine Saison, den man sich vorstellen kann. Wurde in Sachir mit drei Strafen abgewatscht, immerhin zwei davon muss er dabei auf die eigene Kappe nehmen. Zunächst stellte er sich nicht konform in seine Grid-Box, dann wurde er mit zu hoher Geschwindigkeit in den Boxengasse "geblitzt". Es folgte ein starker Auftritt in Dschidda, wo Ocon erstmals das Potenzial des Alpines aufblitzen ließ. In Melbourne dann wieder schwächer unterwegs, aber immerhin noch auf Punktekurs - zumindest bis ihn Teamkollege Pierre Gasly in der Schlussphase abräumte.

© getty Formel 1: Die weiteren Platzierungen Platz Fahrer Punkte 11 Alexander Albon (Williams) 7 Punkte 11 Pierre Galsy (Alpine) 7 Punkte 13 Oscar Pisatri (McLaren) 6 Punkte 13 Kevin Magnussen (Haas) 6 Punkte 15 Carlos Sainz (Ferrari) 5 Punkte 16 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4 Punkte 17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1 Punkt 17 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1 Punkt 18 Logan Sargeant (Williams) 0 Punkte 18 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Punkte