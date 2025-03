Tischtennis-Ikone auf Abschiedstour: Auch Hans-Joachim Watzke und der BVB verneigen sich vor Timo Boll

Boll spielt in Dortmund sein letztes Einzel in der Bundesliga und erhält stehende Ovationen - und ein besonderes Geschenk.

Standing Ovations in fremder Halle, eine Umarmung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, ein Trikot seines Herzensvereins mit der Nummer 09 - und noch einmal eine Höchstleistung an der Platte: Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll hat sein letztes Einzel in einem Punktspiel in der Bundesliga (TTBL) gewonnen und geht trotz einer 1:3-Niederlage bei Borussia Dortmund mit seinem Klub Borussia Düsseldorf als Ligaprimus in die Halbfinalserie.