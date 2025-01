"Absolut herzzerreißend": Zahlreiche Eiskunstläufer bei Flugzeugabsturz in Washington verunglückt

Unter den Opfern des Flugzeugunglücks in Washington befinden sich auch mehrere prominente Eiskunstläufer.

Beim Flugzeugabsturz in der US-Hauptstadt Washington sind Medienberichten zufolge die früheren russischen Paarlauf-Weltmeister Jewgenija Schischkowa und Wadim Naumow sowie mehrere Mitglieder der US-Eiskunstlaufszene verunglückt.

Die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA meldeten am Donnerstag übereinstimmend, dass Schischkowa (52) und Naumow (55), die 1994 in Japan WM-Gold gewonnen hatten, an Bord der Unglücksmaschine gewesen seien. Auch die ehemalige Paarläuferin Inna Wolianskaja, 1982 Gewinnerin der Nebelhorn Trophy, war demnach als Passagierin an Bord.