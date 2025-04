Snooker WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Weltmeisterschaft im TV und Livestream?

Die Snooker-WM 2025 findet vom 19. April bis 5. Mai in Sheffield statt. Wo Ihr die Begegnungen heute live sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Im Zeitraum vom 19. April bis 5. Mai findet die Snooker-Weltmeisterschaft im traditionsreichen Crucible Theatre in Sheffield statt. Insgesamt 32 Profis treten in mehreren Runden gegeneinander an. Über 17 Tage hinweg kämpfen die besten Spieler der Welt um den prestigeträchtigen Titel. Kyren Wilson ist der amtierende Titelträger – doch wer holt sich in diesem Jahr die begehrte Trophäe?