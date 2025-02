Missbrauchsvorwürfe im Turnen: Staatsanwaltschaft und LKA ermitteln gegen ehemaligen Trainer

Die Behörden in Baden-Württemberg gehen den zahlreichen Vorwürfen im Turnen nach. Es bestehe der Verdacht der Nötigung durch einen Ex-Trainer.

Die Missbrauchsvorwürfe im Turnen beschäftigen nun auch die Ermittlungsbehörden. Vor dem Hintergrund der jüngst erhobenen Vorwürfe ehemaliger Turnerinnen zu mutmaßlichen Missständen am Kunst-Turn-Forum Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung in mehreren Fällen eingeleitet. Dieses richte sich "gegen einen Beschuldigten, der vormals als Trainer am Kunst-Turn-Forum Stuttgart tätig war", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Baden-Württemberg.