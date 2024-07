Deutschland vs. Ungarn, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DHB-Team Testspiel im TV und Livestream?

Um 17.15 Uhr steht das vorletzte Test-Duell für Deutschland vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris an und das gegen Ungarn. Die Partie steigt in der Porsche-Arena in Stuttgart.

Gruppe des DHB-Teams bei Olympia 2024: Vorrunde Gruppe A

Datum Uhrzeit Paarung Samstag, 27. Juli 19 Uhr Deutschland vs. Schweden Montag, 29. Juli 9 Uhr Japan vs. Deutschland Mittwoch, 31 Juli 11 Uhr Kroatien vs. Deutschland Freitag, 2. August 16 Uhr Deutschland vs. Spanien Sonntag, 4. August 14 Uhr Deutschland vs. Slowenien

Bereits bei der Heim-EM 2024 trafen Deutschland und Ungarn aufeinander - damals mit dem glücklicheren Ende für den Gastgeber und mit einem überragenden Rune Dahmke, der bei Olympia als Ersatzspieler gelistet ist.

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wer hat sich die Übertragungsrechte gesichert? SPOX zeigt es Euch.