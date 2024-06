Final Four, Handball Champions League Halbfinale: Wo läuft SC Magdeburg vs. Aalborg Handbold heute live im Free-TV und Livestream?

Nachdem der SC Magdeburg in einem dramatischen Viertelfinale erst nach Siebenmeterwerfen sein Ticket für das Halbfinale der Champions League gelöst hat, wartet im Final Four nun Aalborg Handbold. Los geht das Duell in der Kölner Lanxess Arena um 15 Uhr.

Final Four, Handball Champions League: Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Runde 8. Juni 15 Uhr SC Magdeburg Aalborg Handbold Halbfinale 8. Juni 18 Uhr FC Barcelona THW Kiel Halbfinale 9. Juni 15 Uhr Verlierer HF 1 Verlierer HF 2 Spiel um Platz 3 9. Juni 18 Uhr Gewinner HF 1 Gewinner HF 2 Finale

Das zu den wichtigsten Eckdaten - aber wer ist im TV und Livestream dabei? SPOX liefert die Antwort!