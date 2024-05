"Ich bin zusammengesackt, war apathisch": Deutscher Handball-Star lässt tief blicken

"Jedes Mal, wenn die Nationalhymne vor einem Länderspiel gespielt wurde, hatte ich das Bild von meinem Vater im Kopf", sagte Gensheimer dem Mannheimer Morgen.

Mitten in der Vorbereitung auf die WM 2017 in Frankreich erreichte Gensheimer die Nachricht, dass sein Vater verstorben sei: "Ich bin auf einem Sessel an der Rezeption in der Sportschule Kaiserau zusammengesackt, ich war apathisch."

Daraufhin war Gensheimer nicht klar, was er machen solle: "Als Kapitän habe ich mich verantwortlich für die Nationalmannschaft gefühlt. Aber ich habe natürlich vor allem auch eine Verantwortung meiner Familie gegenüber."

Diese habe ihm dann dazu geraten, das Turnier zu spielen: "Dein Papa hätte gewollt, dass du spielst", wurde dem Linksaußen gesagt. Während des Turniers war Gensheimer zur Beerdigung wieder in Mannheim.

"Ich weiß bis heute nicht zu 100 Prozent, ob es richtig oder falsch war, diese WM zu spielen. Habe ich gespielt, weil es eine Ablenkung war? Oder habe ich gespielt, um das alles zu verdrängen? Ich habe darauf keine Antwort", sagte der 37-Jährige.