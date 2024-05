"In jeder Hinsicht herausragende Arbeit": Ex-Bundesligaspieler neuer DHB-Sportvorstand

Kromers zum 31. Dezember auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, das hatte der Verband bereits Anfang Mai mitgeteilt. Meckes war bis zuletzt Chef Leistungssport und Mitglied der Geschäftsführung im Schweizer Handball-Verband.

"Ingo Meckes hat in der Schweiz über mehr als ein Jahrzehnt in jeder Hinsicht herausragende Arbeit geleistet und vorbildliche Strukturen geschaffen. Er bringt ein internationales Netzwerk sowie Expertise als erfolgreicher Sportmanager mit und startet mit fokussiertem Blick auf die positive Weiterentwicklung im Deutschen Handballbund", ließ DHB-Präsident Andreas Michelmann am Sonntag mitteilen.

Meckes sagte: "Im Schweizer Sportsystem habe ich in zwölfeinhalb Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt und durfte zur positiven Entwicklung des Handballs beitragen. Jetzt geht es mit dem Deutschen Handballbund auf eine neue und intensive Reise."

Vor seiner Karriere als Funktionär hatte Meckes als Kreisläufer für Bayer Dormagen in der Bundesliga gespielt und ein Logistikprojekt geleitet.