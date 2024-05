Handball Champions League, Final Four: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Handball Champions League, Final Four: Termin, Ort, Zeitplan, Spielplan, Teams

Das Final Four ist ein Kurzturnier, das aus zwei Halbfinalspielen, einem Spiel um Platz 3 und dem großen Finale um den Titel besteht. Zuerst geht es am 8. Juni 2024 mit dem Halbfinale los, dann folgen am 9. Juni die beiden Finalspiele. Alle vier Begegnungen finden, wie üblich, an der derselben Spielstätte statt: nämlich in der Lanxess Arena in Köln.

Da das Viertelfinale noch nicht ausgespielt ist, stehen die Final-Four-Teilnehmer noch nicht fest. Im Rennen sind noch zwei Bundesligisten: der SC Magdeburg und der THW Kiel.

Handball Champions League: Der Stand im Viertelfinale