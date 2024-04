SC Magdeburg vs. MT Melsungen, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DHB-Pokal Final Four Finale im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 14. April, bestreiten der SC Magdeburg und die MT Melsungen das DHB-Pokalfinale. Das Endspiel startet um 15.35 Uhr in der Lanxess Arena in Köln.

Nach einem Sieg am gestrigen Samstag über die Füchse Berlin hat der SC Magdeburg das DHB-Pokalfinale erreicht. Die Magdeburger - und allen voran Keeper Sergey Hernandez - zeigten gegen das Spitzenteam aus Berlin eine hervorragende Leistung. Die Mannschaft von Bennet Wiegert gewann das Topduell gegen die Füchse Berlin überraschend deutlich mit 30:25. Krönen sich die Magdeburger heute zum Pokalsieger?

Die MT Melsungen ist ein wenig überraschend in das Finale des DHB-Pokals eingezogen. Gegen die SG Flensburg-Handewitt gingen die Melsunger als leichter Außenseiter in das Halbfinale. Die MT Melsungen zeigte dann aber eine bärenstarke Leistung gegen die Flensburger und zogen verdient nach einem 33:28 in das heutige Endspiel ein.