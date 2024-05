SC Magdeburg vs. KS Kielce, Handball heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Champions League Viertelfinale Rückspiel im TV und Livestream?

Titelverteidiger SC Magdeburg spielt am heutigen Mittwoch, 1. Mai, um den erneuten Einzug ins Final Four der Champions League. Das Viertelfinal-Rückspiel gegen KS Kielce beginnt um 20.45 Uhr in der heimischen GETEC Arena.

Magdeburg verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen das Team um Nationaltorwart Andreas Wolff mit 26:27 (13:14) und braucht im Rückspiel einen Sieg, um erneut das Finalturnier in Köln zu erreichen. Dort hatte sich der SCM im vergangenen Jahr in einem dramatischen Endspiel nach Verlängerung gegen Kielce den Titel gesichert.

"Es ist nur Halbzeit. Wir haben noch ein Spiel in Magdeburg. Das ist das Wichtigste im Moment", sagte Gisli Kristjansson, der sechs Tore erzielt hatte, nach dem Hinspiel.