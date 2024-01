"Hatte viele schöne Jahre": Europameister tritt aus der deutschen Handball-Nationalmannschaft zurück

2016er-Europameister Hendrik Pekeler hat seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft endgültig beendet. Der Kreisläufer wird am Samstag im Rahmen der EM-Generalprobe gegen Portugal in seiner Kieler Heimat offiziell aus der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) verabschiedet.

Pekeler hatte nach den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio angekündigt, eine Pause im DHB-Trikot einzulegen. Für die anstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar) wollte Bundestrainer Alfred Gislason den 32-Jährigen gern in den Kreis der Nationalmannschaft zurückholen, doch die Folgen eines Achillessehnenrisses verhinderten das Comeback des THW-Profis. Nun der Schlussstrich. "Ich bin ein Spieler, der auf seinen Körper hört und dementsprechend reagiert hat", erklärte Pekeler den Kieler Nachrichten und ergänzte: "Ich hatte viele schöne Jahre in der Nationalmannschaft, auch wenn die erfolgreichsten direkt am Anfang waren." Mit der Nationalmannschaft gewann Pekeler 2016 den EM-Titel und im selben Jahr Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. In 122 Länderspielen erzielte der Defensivexperte 210 Treffer.

