Handball: "Sind sehr enttäuscht!" DHB-Star verpasst Heim-EM

Schlechte Nachrichten für Deutschlands Handballer kurz vor dem Jahreswechsel: Nationalspieler Marian Michalczik fällt für die Heim-EM (10. bis 28. Januar) aus. Der Spielmacher der TSV Hannover-Burgdorf erlitt im Training mit der deutschen Mannschaft eine Muskelverletzung im Bein und steht für das Turnier nicht zur Verfügung.

"Marian fällt aus, er wird an der EM definitiv nicht teilnehmen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason auf einer Pressekonferenz am Freitag in Frankfurt. Auf eine Nachnominierung verzichtet der Isländer zunächst. "Natürlich sind wir sehr enttäuscht. Wir werden aber versuchen, das intern zu lösen", sagte Gislason.

Die deutsche Mannschaft, die nach Weihnachten drei Tage in Frankfurt trainiert hatte, wird am Neujahrstag in Brunsbüttel demnach mit 18 Spielern in die finale Phase der EM-Vorbereitung starten. Höhepunkte des Lehrgangs sind zwei Härtetests gegen Portugal. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am 4. Januar (16.00 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18.00 Uhr) in Kiel.

In der EM-Vorrunde trifft das DHB-Team zunächst in Düsseldorf am 10. Januar auf die Schweiz (20.45 Uhr), es folgen Spiele in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Rekord-Weltmeister Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.