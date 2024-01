Handball-EM: Einer ragt heraus! Das Zwischenzeugnis der DHB-Spieler

© imago images

Andreas Wolff

Stark gegen die Schweiz, schwach gegen Nordmazedonien, stark gegen Frankreich: Nur der Tscheche Tomas Mrkva hat in der Vorrunde mit 34 Paraden mehr Bälle abgewehrt als Wolff. Der 32-Jährige entschärfte 31 von 79 Würfen, was eine Quote von 39,24 Prozent bedeutet. Note: 2.