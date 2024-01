Deutschland vs. Nordmazedonien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Handball EM im TV und Livestream?

Der Auftakt in die Handball-Europameisterschaft im eigenen Land ist der Nationalmannschaft auf überzeugende Art und Weise gelungen. Mit 27:14 schoss das Team von Trainer Alfred Gislason Nachbarland Schweiz aus der vollgepackten Arena in Düsseldorf.

Dabei wohnten dem Auftakterfolg insgesamt 53.586 Zuschauer bei. Das Spiel wurde nicht wie sonst im Handball gängig in einer Halle ausgetragen, sondern in der Düsseldorfer Fußball-Arena, in der auch die Fortuna ihre Heimspiele austrägt.

"Das ist natürlich grandios, wenn du plötzlich hörst, dass über 50.000 Menschen 'Deutschland Deutschland' schreien. Ich glaube, das ist schon so, dass die Jungs sich genau das erhofft haben", sagte Axel Kromer, Sportvorstand des DHB. Eine Neuauflage dieser Atmosphäre könnte die deutschen Handballer bereits am heutigen Sonntag erwarten. Das zweite Gruppenspiel gegen Nordmazedonien findet in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin statt.