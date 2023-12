Handball-Heim-EM: Alfred Gislason beruft fünf Turnier-Debütanten

"In 20 Tagen geht die Europameisterschaft los. Ich freue mich auf unser Team, die Arbeit in der Vorbereitung und das Turnier selbst", sagte Gislason. Der Nominierung des 19 Spieler umfassenden EM-Kaders vorausgegangen waren "intensive Gespräche" und "Beobachtungen der individuellen Formkurven".

Angeführt wird das Aufgebot beim Saisonhöhepunkt von Kapitän Johannes Golla. Neben Späth sind mit Justus Fischer, Renars Uscins und Nils Lichtlein drei weitere Youngster dabei, die im Sommer die Junioren-WM gewonnen hatten.

Im Kader steht auch der zuletzt wochenlang verletzte Rückraumspieler Philipp Weber. Nicht nominiert wurde hingegen Torhüter-Routinier Silvio Heinevetter, der aber weiterhin zum 35er-Kader gehört, aus dem sich Gislason während der EM für mögliche Wechsel bedienen kann.

"Wir haben eine richtig starke Mannschaft beisammen, die über sehr hohe Qualität und ebensolches Selbstvertrauen verfügt sowie das herausragende deutsche Heimpublikum in ihrem Rücken weiß", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Verbandsziel ist das Halbfinale.

Die deutsche Mannschaft startet direkt nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem Kurzlehrgang in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember) in die EM-Vorbereitung. Die heiße Phase samt zweier Härtetests gegen Portugal beginnt dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18 Uhr) in Kiel.

In der Vorrunde trifft das DHB-Team zunächst in Düsseldorf am 10. Januar auf die Schweiz (20.45 Uhr), es folgen Spiele in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20.30 Uhr) und Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.