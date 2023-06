SC Magdeburg vs. FC Barcelona heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Champions-League geht es heute zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona so richtig zur Sache. Wie Ihr das Halbfinalspiel beim Final Four live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Der SC Magdeburg musste sich in der Bundesliga dem Rekordmeister THW Kiel knapp geschlagen geben - am Ende fehlten zwei Punkte auf Platz eins. In der Champions League ist man allerdings sehr gut drauf. Als einziger deutscher Klub ist man noch im Rennen um die prestigeträchtige Trophäe, um die im Rahmen des Final-Four-Turniers in der Lanxess Arena in Köln gekämpft wird.

Am heutigen Samstag (17. Juni) geht die Halbfinalrunde mit der Partie zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona los. Um 15.15 Uhr wird das Duell eröffnet. Es wird extrem schwer für die Magdeburger, Barcelona konnte die Champions League in den vergangenen zwei Spielzeiten nämlich gewinnen und dominiert auch in Spanien bereits mehr als ein Jahrzehnt lang die Liga.

© getty Der SC Magdeburg kriegt es im Halbfinale mit dem FC Barcelona zu tun.

Im zweiten Halbfinalspiel des Nachmittags stehen sich um 18 Uhr Paris Saint-Germain und KS Kielce gegenüber.

SC Magdeburg vs. FC Barcelona heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Handball-Champions-League liegen in Deutschland bei DAZN. Wer das Halbfinale zwischen Magdeburg und Barcelona nicht verpassen will, hat also keine andere Wahl, als beim Streamingdienst vorbeizuschauen. Dort werden die Fans mit Vorberichten ab 14.45 Uhr auf das Spektakel eingestimmt. Dabei sind dann Kommentator Michael Born und Experte Jogi Bitter zu hören. Auch um die Übertragung des zweiten Halbfinals kümmert sich der Streamingdienst später.

DAZN ist der ideale Streaminganbieter für all jene, die sich für eine der folgenden Sportarten begeistern: Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling, Wintersport oder Schach. Dies alles und noch mehr bietet DAZN seinen Kunden auf der Plattform an. Jedoch nicht, ohne dafür ein kostenpflichtiges Abonnement zu verlangen. Ihr habt die Wahl zwischen den Paketen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

SC Magdeburg vs. FC Barcelona heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

SC Magdeburg vs. FC Barcelona heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie und bietet zum Halbfinale zwischen Magdeburg und Barcelona einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. So verpasst Ihr keinen Treffer.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinals zwischen dem SC Magdeburg und dem FC Barcelona.

SC Magdeburg vs. FC Barcelona heute live, Übertragung: Halbfinale Handball Champions League Final Four im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Magdeburg vs. FC Barcelona

SC Magdeburg vs. FC Barcelona Wettbewerb: Handball-Champions-League

Handball-Champions-League Spielrunde: Halbfinale, Final Four

Halbfinale, Final Four Datum: 17.6.2023

17.6.2023 Uhrzeit: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Ort: Lanxess Arena, Köln

Lanxess Arena, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball Champions League Final Four: Der Spielplan auf einen Blick