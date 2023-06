Handball Bundesliga: So wird der THW Kiel vorzeitig Deutscher Meister

33. Spieltag in der Handball Bundesliga, wieder einmal steht der THW Kiel ganz oben. Im vorletzten Spiel kann der THW sogar schon vorzeitig Deutscher Meister werden. Wie das gelingt, erfahrt Ihr hier.

22 Mal hat der THW Kiel die Deutsche Meisterschaft in der Handball Bundesliga bereits gewonnen. Damit sind die Zebras Rekordmeister. In dieser Woche soll der 23. Titel folgen, wenn der 33. Spieltag über die Bühne geht.

Am Mittwoch und Donnerstag steigt die vorletzte Runde in Deutschlands Eliteliga. Danach könnte der THW bereits als Nachfolger des SC Magdeburg als Meister feststehen. SPOX zeigt Euch, wie der THW Kiel schon am Donnerstag den Titel bejubeln kann.

Handball Bundesliga: Die Ausgangssituation vor dem 33. Spieltag

Lange Zeit ging es äußerst eng zu im Titelkampf, mittlerweile befinden sich nur noch zwei Teams im Kampf um die Meisterschaft.

© getty Fast am Ziel: Der THW Kiel kann sich am 33. Spieltag vorzeitig zum Meister der Handball Bundesliga krönen.

Der THW Kiel hat dabei als Tabellenführer die besten Chancen auf den Titel, der Rekordmeister steht mit 55:9 Punkten an der Tabellenspitze. Zwei Spieltage vor Schluss befinden sich der SC Magdeburg mit 55:11 Punkten auf dem zweiten Rang und muss auf einen Ausrutscher der Zebras hoffen. Die Füchse Berlin auf Rang 3 können mit sechs Punkten Rückstand auf die Kieler schon nicht mehr eingreifen.

Handball Bundesliga: Die Top 5 vor dem 33. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Pkt. Diff. Tore Gegentore 1 THW Kiel 32 55:9 +159 1026 867 2 SC Magdeburg 32 53:11 +133 1058 925 3 Füchse Berlin 32 49:15 +112 1035 923 4 SG Flensburg-Handewitt 32 45:19 +125 995 870 5 Rhein-Neckar Löwen 33 45:21 +111 1102 991

Beide Teams absolvieren also in dieser Saison noch zwei Spiele. Sowohl die Kieler als auch die Magdeburger treffen noch auf die HSG Wetzlar.

33. Spieltag: THW Kiel vs. Wetzlar, SC Magdeburg vs. Stuttgart

THW Kiel vs. Wetzlar, SC Magdeburg vs. Stuttgart 34. Spieltag: Göppingen vs. THW Kiel, Wetzlar vs. Magdeburg

© getty Außenseiter auf den Titel: Der SC Magdeburg ist kurz vor Saisonende der einziger Verfolger des THW Kiel.

Handball Bundesliga: So wird der THW Kiel vorzeitig Deutscher Meister

Die Kieler gehen als klarer Favorit in die letzten beiden Spieltage. Am 33. Spieltag kann der THW den Titel allerdings nur rechnerisch festmachen, wenn der SC Magdeburg im Heimspiel gegen Stuttgart Punkte lässt.

Der THW Kiel wird am 33. Spieltag vorzeitig Deutscher Meister:

bei einem eigenen Sieg gegen Wetzlar und einer Niederlage des SC Magdeburg gegen Stuttgart.

gegen Wetzlar und gegen Stuttgart. bei einem eigenen Sieg gegen Wetzlar und einem Unentschieden des SC Magdeburg gegen Stuttgart.

gegen Wetzlar und einem gegen Stuttgart. bei einem Unentschieden gegen Wetzlar und einer Niederlage des SC Magdeburg gegen Stuttgart.

Praktisch müsste den Kielern allerdings ein eigener Sieg gegen Wetzlar reichen. Die Tordifferenz des THW ist um 26 Tore besser als die des SC Magdeburg. Dennoch dürften die Feierlichkeiten ausbleiben, sollte Magdeburg sein Spiel gegen Stuttgart gewinnen.

In diesem Fall entscheidet sich die Meisterschaft rechnerisch erst am letzten Spieltag.

