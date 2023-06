Der THW Kiel kriegt es am heutigen 33. Spieltag der Handball-Bundesliga mit der HSG Wetzlar zu tun. Hier seid Ihr live mit dabei.

Der THW Kiel kann heute mit einem Sieg über die HSG Wetzlar einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel der Handball-Bundesliga live verfolgen.

THW Kiel vs. HSG Wetzlar: Handball Bundesliga heute im LIVETICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sind die Kieler meist vorne mit dabei. Einmal mehr auch dieses Jahr, drei Punkte aus zwei Spielen fehlen den Zebras noch zur 23. Deutschen Meisterschaft. Während die Konkurrenz in den letzten Wochen zahlreiche Punkte verspielt hat, ist die Jicha-Truppe seit elf Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Vor einer Woche sammelten die Norddeutschen zwei wichtige Auswärtspunkte in Düsseldorf beim BHC ein und haben es damit weiterhin in der eigenen Hand. Keinesfalls unterschätzend, aber mit dem Selbstvertrauen des wahrscheinlich künftigen deutschen Meisters wollen die Ostsee-Städter diese Herausforderung angehen, um die Abschiedssaison von Sander Sagosen und Niklas Landin mit einem Titel zu kühren.

Vor Beginn: Mit den Entscheidungen haben die Wetzlarer in dieser Saison nichts weiter am Hut. Eigentlich sollte die Reise zu einem einstelligen Tabellenplatz gehen, doch in einer sehr unruhigen Saison mit zwei Trainerwechseln spielten die Hessen lange gegen den Abstieg. Erst wenige Spieltage vor Ende konnte der vorzeitige Ligaverbleib gesichert werden, damit geht die HSG in ihre 26. Spielzeit im Oberhaus. Grundlage dafür waren zwei wichtige Heimsiege Anfang Mai gegen Lemgo und Hamm, zuletzt gab es allerdings eine knappe Niederlage vor heimischem Publikum im Hessenderby gegen die MT Melsungen. 25:27 unterlag die Camdciz-Truppe, doch das dürfte die Grünhemden nicht daran hindern beim THW frei aufzuspielen, schließlich haben sie keinen Druck mehr, denn den 16. Tabellenplatz werden sie ihn jedem Fall zum Saisonschluss bekleiden.

Vor Beginn: Zwei Spieltage sind in dieser Saison noch zu absolvieren, doch auf den Zielgeraden sind in der vermeintlich ?stärksten Liga der Welt? noch nicht alle Entscheidungen getroffen. Während bereits nach dem ASV Hamm nun auch der zweite Absteiger GWD Minden feststeht, geht es gerade an der Tabellenspitze noch um die deutsche Meisterschaft, aber auch das Ringen ums internationale Geschäft, in Form von Platz sechs ist noch im vollen Gange.

Vor Beginn: Zwei Runden vor Schluss kann der THW Kiel die 23. deutsche Meisterschaft so gut wie perfekt machen. Dafür muss der Rekordmeister aus dem Norden heute aber erst einmal die HSG Wetzlar bezwingen. Damit würde der Vorsprung auf Verfolger SC Magdeburg auf vier Punkte heranwachsen. Die Magdeburger, die morgen gegen den TVB Stuttgart spielen, könnten zwar wieder nachziehen, müssen in den nächsten zwei Spielen insgesamt jedoch eine Tordifferenz von 26 aufholen.

Vor Beginn: Gespielt wird in der Kieler Wunderino Arena, um 19.05 Uhr geht es los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Handball-Bundesliga am 33. Spieltag. Der THW Kiel empfängt die HSG Wetzlar.

THW Kiel vs. HSG Wetzlar: Handball Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt das Duell heute sowohl einzeln als auch als Teil der Bundesliga-Konferenz. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 19 Uhr auf Sky Sport 2 (HD), Dennis Baier wird dabei als Kommentator eingesetzt. Die Konferenz wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport 1 (HD) und Sky Sport Mix angeboten.

Wer die Handball-Action im Livestream schauen möchte, hat zwei Optionen: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Handball Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

PLatz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 THW Kiel 32 27 1 4 1026:867 159 55:9 2 SC Magdeburg 32 25 3 4 1058:925 133 53:11 3 Füchse Berlin 32 24 1 7 1035:923 112 49:15 4 SG Flensburg-Handewitt 32 21 3 8 995:870 125 45:19 5 Rhein-Neckar Löwen 33 22 1 10 1102:991 111 45:21 6 Handball Sport Verein Hamburg 32 16 2 14 963:946 17 34:30 7 TSV Hannover-Burgdorf 32 16 2 14 928:928 0 34:30 8 MT Melsungen 32 13 6 13 852:861 -9 32:32 9 TBV Lemgo Lippe 32 14 3 15 945:948 -3 31:33 10 VfL Gummersbach 32 14 2 16 963:968 -5 30:34 11 Bergischer HC 33 14 2 17 926:967 -41 30:36 12 SC DHfK Leipzig 32 13 3 16 936:952 -16 29:35 13 HC Erlangen 32 13 2 17 951:999 -48 28:36 14 Frisch Auf! Göppingen 32 9 5 18 896:920 -24 23:41 15 TVB 1898 Stuttgart 32 10 3 19 854:938 -84 23:41 16 HSG Wetzlar 32 8 1 23 833:918 -85 17:47 17 TSV GWD Minden 32 5 2 25 875:1023 -148 12:52 18 ASV Hamm-Westfalen 32 3 2 27 834:1028 -194 8:56