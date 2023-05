Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Handball-Bundesliga kommt es heute zum Topspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

In der Handball-Bundesliga beginnt am heutigen Mittwoch, 3. Mai, der 28. Spieltag mit sechs Partien. Im Topspiel des Tages treffen der Tabellenfünfte, die Rhein-Neckar Löwen, und Tabellenführer THW Kiel aufeinander. Spielbeginn in der SAP Arena in Mannheim ist um 19.05 Uhr.

Die Rhein-Neckar Löwen können im Kampf um die Meisterschaft wohl selbst nicht mehr mitmischen, auch bei einem Sieg heute. Kiel befindet sich mit den Füchsen Berlin (ebenfalls 43:9 Punkte) und dem SC Magdeburg (43:11) in einem spanenden Dreikampf um den Titel.

Die Löwen unterlagen Berlin am letzten Spieltag klar, während sich der THW deutlich gegen den Vierten SG Flensburg-Handewitt durchsetzte.

Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Spielen der Handball-Bundesliga liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt für seine Abonnenten die Partie Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel heute ab 19 Uhr auf Sky Sport 2 (HD). Kommentator ist Markus Götz.

Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1 (HD) ist wird zudem ab 18.45 Uhr eine Konferenz gezeigt. Eine Übersicht über die aktuellen Sport-Abos bei Sky findet Ihr HIER.

Sky bietet die Partie und die Konferenz auch in Livestreams an. Kunden können diese via SkyGo abrufen, alle anderen ebenfalls kostenpflichtig über den Streamingdienst WOW.

Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Bundesliga heute im Liveticker

Wir versorgen Euch mit allem Wichtigen zum Spiel in einem ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel.

Handball-Bundesliga: Die aktuelle Tabelle