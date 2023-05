Der THW Kiel muss heute in der Champions League bei Paris Saint-Germain antreten. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Viertelfinal-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Qualifiziert sich der THW Kiel für die Endrunde der Champions League 2022/23 am 17./18. Juni in der Lanxess Arena in Köln? Die Entscheidung darüber fällt am heutigen Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Der Anwurf der Begegnung erfolgt um 20.45 Uhr im Stade Pierre de Coubertin in Paris.

Nach der 27:31-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche sind die Chancen des THW auf das Final Four gering. Die Stars des THW Kiel demonstrierten vor der Reise nach Paris aber Selbstvertrauen und beschworen das "Wunder von Paris". "Ich habe den großen Glauben an meine Mannschaft, dass wir überall mit vier oder mehr Toren gewinnen können - auch in Paris", sagte Nationalspieler Rune Dahmke.

PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinal-Rückspiel der Handball-Champions-League wird heute exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Abrufbar ist dieser für Kunden des Streamingdienstes via dazn.de oder der DAZN-App auch auf Eurem Smartphone, Tablet oder Smart-TV. Die Übertragung mit Kommentator Uwe Semrau und Experte Patrick Groetzki beginnt wenige Minuten vor dem Anwurf. DAZN zeigt heute um 18.45 Uhr auch das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem SC Magdeburg und Wisla Plock live.

PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute im Liveticker

SPOX tickert für Euch heute die Partie in voller Länge mit. Klickt rein und erfahrt, ob dem THW Kiel ein Handball-Märchen gelingt.

Hier geht's zum Liveticker Paris Saint-Germain - THW Kiel.

© getty Viele Paraden von THW-Torwart Niklas Landin wären heute hilfreich.

PSG vs. THW Kiel, Übertragung: Handball Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. THW Kiel

Paris Saint-Germain vs. THW Kiel Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Viertelfinale, Halbfinale

Viertelfinale, Halbfinale Datum: 17. Mai 2023

17. Mai 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stade Pierre de Coubertin, Paris

Stade Pierre de Coubertin, Paris Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

