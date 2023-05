Handball - SC Magdeburg vs. Wisla Plock, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Magdeburg empfängt heute in der Champions League das Team von Wisla Plock. Wie Ihr das Viertelfinal-Rückspiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für den SC Magdeburg steht am heutigen Mittwoch, 17. Mai, viel auf dem Spiel! Der Bundesligist hat in der Champions League Wisla Plock zum Viertelfinal-Rückspiel zu Gast. Spielbeginn in der GETEC Arena ist um 18.45 Uhr.

Magdeburg verspielte beim 22:22 im polnischen Plock in der vergangenen Woche zwar eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung, geht aber dennoch mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel. Ein Sieg vor heimischer Kulisse, egal, in welcher Höhe, würde dem deutschen Meister zum Einzug ins prestigeträchtige und finanziell höchst lukrative Final Four reichen. "Mit unseren Fans im Rücken wollen wir den Einzug ins Halbfinale schaffen", sagte Magdeburgs Rechtsaußen Tim Hornke.

Handball - SC Magdeburg vs. Wisla Plock, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream

SC Magdeburg vs. Wisla Plock ist heute exklusiv bei DAZN im Livestream zu sehen. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League bis 2026.

Der Livestream startet wenige Minuten vor dem Anwurf. Kommentator Gari Paubandt und Experte Jogi Bitter begleiten Euch durch den Handballabend.

Auch das heutige Viertelfinal-Rückspiel des THW Kiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain überträgt DAZN ab 20.45 Uhr live und in voller Länge. Neben Handball können Sportfans zahlreiche andere Sportarten bei DAZN im Livestream aufrufen.

DAZN bietet drei unterschiedliche Abos an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Um Handball heute live verfolgen zu können, wird entweder DAZN Unlimited oder DAZN World benötigt.

Handball - SC Magdeburg vs. Wisla Plock, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr besitzt kein DAZN-Abo, wollt Magdeburg vs. Plock trotzdem nicht verpassen? Dann schaut bei SPOX vorbei und ruft unseren ausführlichen Liveticker auf.

Hier geht's zum Liveticker SC Magdeburg - Wisla Plock.

© getty Bennet Wiegert ist seit 2015 Trainer des SC Magdeburg.

Handball - SC Magdeburg vs. Wisla Plock, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: SC Magdeburg vs. Wisla Plock

SC Magdeburg vs. Wisla Plock Wettbewerb: Champions League

Champions League Spielrunde: Viertelfinale, Halbfinale

Viertelfinale, Halbfinale Datum: 17. Mai 2023

17. Mai 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: GETEC Arena, Magdeburg

GETEC Arena, Magdeburg Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Handball Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele auf einen Blick