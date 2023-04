Handball - Schweden vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kriegt es heute im Rahmen des EHF Euro Cups mit Schweden zu tun. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der EHF Euro Cup, ein Vorbereitungsturnier für die bevorstehende Europameisterschaft 2024 in Deutschland, nähert sich dem Ende und die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht nach vier absolvierten Spielen weiterhin ohne Punkt da. Dies will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am heutigen Donnerstag, den 27. April, endlich ändern, wenn es zum zweiten Mal gegen Europameister Schweden geht.

Die Partie des 5. Spieltags steigt um 18.35 Uhr in Kristianstad, Schweden. Das erste Duell zwischen den beiden Nationen entschieden im Oktober die Skandinavier mit 37:33 für sich.

Handball - Schweden vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream

Mit der ARD zeichnet ein öffentlich-rechtlicher Sender für die Übertragung des Länderspiels zwischen Schweden und Deutschland heute verantwortlich. Allerdings wird keine Free-TV-Übertragung angeboten, stattdessen werdet Ihr einzig im Livestream bedient. Dieser wird in der Sportschau-App sowie in der ARD-Mediathek und auf der Homepage bei sportschau.de zur Verfügung gestellt. Der Livestream dort ist ab 18.35 Uhr abrufbar. Ihr müsst also nicht lange warten, ehe der Anwurf erfolgt.

Handball - Schweden vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, auf den Livestream der ARD zuzugreifen, könnt Ihr auf eine andere Alternative zurückgreifen. Gemeint ist damit der Liveticker von SPOX, den wir Euch rechtzeitig vor Spielbeginn auf der Website zur Verfügung stellen werden.

Handball - Schweden vs. Deutschland, Übertragung: EHF Euro Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schweden vs. Deutschland

Schweden vs. Deutschland Wettbewerb: EHF Euro Cup

EHF Euro Cup Spieltag: 5

5 Datum: 27. April 2023

27. April 2023 Uhrzeit: 18.35 Uhr

18.35 Uhr Ort: Kristianstad, Schweden

Kristianstad, Schweden TV: -

Livestream: sportschau.de

EHF Euro Cup: Der Spielplan

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 12.10.2022 Dänemark 39:31 Spanien 13.10.2022 Deutschland 33:37 Schweden 15.10.2022 Spanien 32:31 Deutschland 16.10.2022 Schweden 34:32 Dänemark 08.03.2023 Schweden 33:29 Spanien 09.03.2023 Dänemark 30:23 Deutschland 12.03.2023 Deutschland 21:28 Dänemark 12.02.2023 Spanien 30:31 Schweden 27.04.2023 Schweden -:- Deutschland 27.04.2023 Spanien -:- Dänemark 29.04.2023 Dänemark -:- Schweden 30.04.2023 Deutschland -:- Spanien

EHF Euro Cup: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle liegt das DHB-Team ohne Punkt auf Platz vier. Allerdings besteht die Gruppe auch aus den besten Handballnationen, die der Sport zu bieten hat. Neben Europameister Schweden nehmen auch Weltmeister Dänemark und Spanien am Turnier teil.