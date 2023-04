In der Handball Bundesliga treffen am heutigen Tag die Füchse Berlin auf die Rhein-Neckar Löwen. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spitzenspiel am 27. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 23. April, kommt es am 27. Spieltag der Handball Bundesliga zum Duell zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen. Die Partie startet um 16.05 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.

Die Rhein-Neckar Löwen dürften mit einiges an Selbstvertrauen in das Duell gegen die Füchse Berlin gehen. Nach dem Triumphen über die SG Flensburg-Handewitt und den SC Magdeburg im Pokal Final Four sicherten sich die Rhein-Neckar Löwen am vergangenen Wochenende ihren zweiten Pokaltitel der Vereinshistorie. Knüpfen Juri Knorr und Co. heute an diese Leistung an und kehren nach zuletzt drei Niederlagen in der Handball Bundesliga auf die Erfolgsspur zurück?

Mit den Füchsen Berlin treffen die Rhein-Neckar Löwen heute auf ein absolutes Spitzenteam der Handball Bundesliga. Aktuell liegt das Team von Jaron Siewert auf Rang zwei in der Tabelle, punktgleich hinter dem THW Kiel. Zuletzt siegten die Füchse Berlin in der Liga gegen den TSV Hannover-Burgdorf knapp mit 33:32. Punkten die Berliner auch heute im Meisterschaftsrennen?

Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Handball Bundesliga, 27. Spieltag

Handball Bundesliga, 27. Spieltag Duell: Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen

Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen Datum: 23. April

23. April Start: 16.05 Uhr

16.05 Uhr Spielort: Max-Schmeling-Halle, Berlin

Max-Schmeling-Halle, Berlin Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

© getty Das Team von Jaron Siewert kämpft um den Meistertitel.

Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen, Übertragung: Handball Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen heute exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV seht Ihr das Handballspiel live und in voller Länge ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 3 (HD). Als Kommentator des Duells ist Dennis Baier. Auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport Mix könnt Ihr die Partie zudem in der Konferenz verfolgen.

Ebenfalls live und vollumfänglich überträgt Sky das Aufeinandertreffen zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen, Übertragung: Handball Bundesliga heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen den Füchsen Berlin und den Rhein-Neckar Löwen verfolgt SPOX für Euch am heutigen Tag im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Handball Bundesliga, 27. Spieltag - Die Tabelle