Handball, Champions League Final Four 2023: Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Handball-Champions-League-Saison 2022/23 wird auch in diesem Jahr mit dem Final-Four-Wochenende beendet. Ort, Datum, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - SPOX liefert Euch die wichtigsten Infos zu den Finalspielen der Königsklasse.

Acht Teams sind aktuell noch im Rennen um den Titel in der Handball-Champions-League. Mit dem SC Magdeburg und dem THW Kiel sind auch zwei deutsche Mannschaften, die sich am vergangenen Sonntag in der Bundesliga mit einem 34:34-Unentschieden trennten, mit dabei.

Sobald das Viertelfinale jedoch beendet ist, steht die heiße Phase an. Im Rahmen des Final Four werden dann das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Finale der Königsklasse absolviert.

Handball, Champions League Final Four 2023: Ort, Datum, Spielplan

Wie üblich, dient auch in diesem Jahr die Lanxess Arena in Köln als Spielstätte für das Final Four der Handball-Champions-League. Die beiden Halbfinalspiele sind für den Samstag, den 17. Juni, terminiert, am Tag darauf, am Sonntag, den 18. Juni, steigen die Finalspiele, die aus dem Spiel um Platz 3 und dem großen Finale um den Henkelpott bestehen.

Spiel Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ort Halbfinale 1 Sa., 17. Juni Halbfinalist 1 Halbfinalist 2 Lanxess Arena Halbfinale 2 Sa., 17. Juni Halbfinalist 3 Halbfinalist 4 Lanxess Arena Spiel um Platz 3 So., 18. Juni Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 Lanxess Arena Finale So., 18. Juni Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 Lanxess Arena

© getty Das Pokal-Final-Four steigt in der Lanxess Arena in Köln.

Handball, Champions League Final Four 2023: Übertragung im TV und Livestream

DAZN ist in Deutschland das Zuhause der Handball-Champions-League und zeigt daher alle Final-Four-Spiele live und in voller Länge. Dabei ist auch nicht von Belang, ob es eine oder beide deutsche Mannschaften ins Halbfinale schaffen oder nicht. Aktuell ist das Viertelfinale noch nicht ausgespielt, auch diese Spiele werden allesamt bei DAZN übertragen.

Was für den Zugang zum DAZN-Angebot benötigt wird, ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Es stehen drei verschiedene Pakete zur Verfügung, diese heißen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Beim Streamingdienst sind neben Handballspektakeln auch zahlreiche andere Sporthighlights zu sehen. Im Bereich Fußball stellt das "Netflix des Sports" Übertragungen zur Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und zu diversen Länderspielen zur Verfügung.

Weiters werden auch folgende Sportarten angeboten: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wrestling, UFC, Schach, Wintersport uvm.

Handball: Die Viertelfinalspiele im Überblick

Der amtierende Deutsche Meister SC Magdeburg hat auf dem Weg zum Final Four den polnischen Klub ORLEN Wisla Plock vor sich. Rekordmeister THW Kiel kriegt es mit Paris Saint-Germain zu tun.