Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande in der Hauptrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das DHB-Team setzt heute seine WM-Reise mit einem Hauptrundenduell gegen die Niederlande fort. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit einem 39:19-Sieg gegen Argentinien ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag in die Hauptrunde gestartet. Am heutigen Samstag, den 21. Januar, folgt gegen die Niederlande nun das zweite von drei Partien, bevor endlich die K.o.-Phase losgehen kann.

Das Duell Deutschland vs. Niederlande beginnt um 20.30 Uhr und wird in der Spodek-Arena im polnischen Katowice, wo die Deutschen bislang in vier Spielen ungeschlagen sind, ausgetragen. Am Montag bestreitet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen die starken Norweger das letzte Hauptrundenspiel.

Handball - Hauptrundengruppe mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse

Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Deutschland 3 3 0 0 104:79 +25 6 2. Norwegen 3 3 0 0 90:75 +15 6 3. Niederlande 3 2 0 1 87:76 +11 4 4. Serbien 2 1 0 2 95:89 +6 2 5. Katar 3 0 0 3 81:97 -16 0 6. Argentinien 2 0 0 3 59:100 -41 0

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande in der Hauptrunde heute live im TV und Livestream

Die ARD und das ZDF besitzen die Übertragungsrechte für die Spiele der Deutschen bei der Handball-WM in Polen und Schweden. Die beiden Sender übertragen die Partien jedoch nicht gleichzeitig, sondern jedes Mal ist nur einer im Einsatz. Nachdem der Auftakt gegen Argentinien noch in der ARD zu sehen war, wird das Spiel gegen die Niederlande heute im ZDF gezeigt - nicht nur im Free-TV, sondern auch im Livestream, der bei zdf.de kostenlos abrufbar ist.

Der öffentlich-rechtliche Sender ist jedoch nicht der einzige Anbieter, der das Duell überträgt. Mit Sportdeutschland.tv besteht eine zweite Möglichkeit, um bei Deutschland vs. Niederlande live mit dabei zu sein. Die Kosten für den Turnierpass betragen 15 Euro.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande in der Hauptrunde heute im Liveticker

Bei SPOX wird die Partie zudem live und detailliert getickert. Tore, Sieben-Meter-Würfe, Paraden - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Hauptrundenspiels Deutschland vs. Niederlande.

Handball WM, Übertragung: Deutschland vs. Niederlande in der Hauptrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Niederlande

Deutschland vs. Niederlande Wettbewerb: Handball-Weltmeisterschaft 2023

Handball-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 2. Hauptrundenspieltag

2. Hauptrundenspieltag Datum: 21. Januar 2023

21. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Spodek, Katowice

Spodek, Katowice TV: ZDF

Livestream: zdf .de, sportdeutschland.tv

Liveticker: SPOX

Handball - Hauptrundengruppe mit Deutschland: Spiele