Auch heute finden zahlreiche Vorrundenspiele bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden statt. Um welche es sich dabei handelt, wann diese beginnen und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Seit Mittwoch wird in Polen und Schweden täglich Handball auf höchstem Niveau gespielt. Die Weltmeisterschaft 2023 befindet sich noch in der Gruppenphase und macht auch am heutigen Sonntag, den 15. Januar, keine Pause. Insgesamt acht Partien stehen auf dem Plan.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Vier der acht Begegnungen gehen um 18 Uhr los, die andere Hälfte steigt um 20.30 Uhr. Auch die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites Vorrundenspiel. Nach dem 31:27-Auftaktsieg gegen Katar will das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auch heute gegen Serbien zwei Punkte holen. In der Spodek-Arena im polnischen Katowice geht das Duell um 18 Uhr los. Ebenfalls heute im Einsatz sind auch Topteams wie Dänemark oder Norwegen.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe So., 15.1. 18.00 Uhr Belgien Tunesien H So., 15.1. 18.00 Uhr Ägypten Marokko G So., 15.1. 18.00 Uhr Deutschland Serbien E So., 15.1. 18.00 Uhr Nordmazedonien Niederlande F So., 15.1. 20.30 Uhr Kroatien USA G So., 15.1. 20.30 Uhr Dänemark Bahrain H So., 15.1. 20.30 Uhr Norwegen Argentinien F So., 15.1. 20.30 Uhr Katar Algerien E

© getty Die deutschen Handballer treffen im zweiten Vorrundenspiel auf Serbien.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Erstmal vorweg: Es gibt nur einen Anbieter in Deutschland, der alle 112 WM-Spiele live überträgt - und das ist der Streamingdienst sportdeutschland.tv. Lediglich 15 Euro müsst Ihr für den Turnierpass hinblättern, danach wird Euch alles entsperrt. So könnt Ihr heute also alle acht Spiele sehen.

Das Spiel der Deutschen gegen Serbien läuft zusätzlich auch im Free-TV in der ARD. Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr um 17.45 Uhr einschalten - entweder im TV oder aber auch im Livestream bei sportschau.de, der gratis ist. Die Moderatorin Stephie Müller-Spirra meldet sich dann zu Wort, Dominik Klein unterstützt sie dabei mit seiner Fachexpertise. Florian Naß fungiert als Kommentator des Spiels.

Insgesamt 15 Partien der WM werden von Eurosport exklusiv übertragen, heute ist jedoch keine der acht Begegnungen beim Sportsender zu sehen.

© getty Dänemark gehört zu den Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel.

Handball WM heute live, Übertragung im Liveticker

Alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft werden bei SPOX auch im Liveticker angeboten, so auch das Spiel gegen Serbien heute. Tore, Sieben-Meter-Würfe, Zwei-Minuten-Strafen - hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Serbien.

Handball WM: Die Tabelle der Gruppe E