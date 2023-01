Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball-WM in Polen und Schweden ist auch heute wieder reichlich Action geboten. Wir zeigen Euch, welche Spiele anstehen, wann diese beginnen und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Handball-WM 2023 in Polen und Schweden befindet sich in vollem Gange. Seit vergangenen Mittwoch wird in den Gruppenspielen um den Einzug in die nächste Runde gespielt. Am heutigen Samstag, 14. Januar finden zahlreiche Begegnungen statt.

Wir zeigen Euch, welche Spiele heute stattfinden und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen

Heute geht es bei der Handball-WM 2023 mit acht Vorrundenpartien weiter. Vier davon beginnen um 18 Uhr, die restlichen vier werden um 20.30 Uhr angeworfen. Im Einsatz sind die Mannschaften der Gruppen A, B, C und D.

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Mannschaft 2 Gruppe Spielstätte, Ort 14.01.2023 18 Uhr Frankreich Saudi-Arabien B Spodek, Katowice 14.01.2023 18 Uhr Brasilien Uruguay C Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 18 Uhr Montenegro Iran A Tauron Arena Kraków, Krakau 14.01.2023 18 Uhr Portugal Südkorea D Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 20.30 Uhr Polen Slowenien B Spodek, Katowice 14.01.2023 20.30 Uhr Island Ungarn D Kristianstad Arena, Kristianstad 14.01.2023 20.30 Uhr Schweden Kap Verde C Scandinavium, Göteborg 14.01.2023 20.30 Uhr Spanien Chile A Tauron Arena Kraków, Krakau

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Heute wird nur eines der acht WM-Spiele live im Free-TV gezeigt. Es handelt sich um die Partie zwischen Gastgeber Polen und Slowenien, die Eurosport ab 20.15 Uhr live und kostenlos überträgt. Kostenpflichtig ist der dazu angebotene Livestream via discovery+.

Wer im Besitz eines DAZN-Abos ist, kann auf das komplette Programm von Eurosport 1 und des Pay-TV-Senders Eurosport 2 abrufen - und somit heute auch Polen vs. Slowenien live verfolgen. Bestandskunden bezahlen für DAZN im Monatsabo 29,99 Euro und im Jahresabo 24,99 Euro monatlich. Für Neukunden gibt es seit dem 9. Januar drei neu eingeführte Pakete.

Alle Spiele des heutigen Handball-WM-Tages könnt Ihr auf sportdeutschland.tv im Livestream sehen. Der Monatspass, mit dem ihr alle 112 WM-Spiele live sehen könnt, kostet 15 Euro.

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Liveticker

SPOX tickert im Verlauf der WM zahlreiche Spiele für Euch mit. Welche Spiele wir heute für Euch tickern, könnt Ihr in unserer Liveticker-Tagesübersicht entnehmen.

Handball WM: Deutschlands Gruppe E

Das DHB-Team war gestern gegen Katar zum ersten Mal an der Reihe. Morgen trifft es im zweiten Gruppenspiel auf Serbien, am 17. Januar dann auf Algerien.