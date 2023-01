Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball WM 2023 geht es am heutigen Tag weiter mit den Partien der Hauptrunde. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Spiele heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und erhaltet alle weiteren Informationen zu den Übertragungen der Hauptrundenduelle.

Am heutigen Donnerstag, den 19. November, stehen am 9. Turniertag der Handball WM gleich sechs Hauptrundenspiele auf dem Programm. Jeweils drei Partien werden in den Gruppen III und IV absolviert. Somit ist am heutigen Tag auch das DHB-Team von Alfred Gislason im Einsatz.

Handball WM heute live: Spiele und Ansetzungen

In der Gruppe III absolviert Deutschland heute um 18.00 Uhr sein erstes Hauptrundenspiel der Handball WM gegen Argentinien. Zuvor duellieren sich in der Gruppe Katar und die Niederlande um 15.30 Uhr. Zum Abschluss des Spieltags kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Norwegen und Serbien ab 20.30 Uhr. Alle Spiele der Hauptrundengruppe III finden am heutigen Tag in der Spodek-Arena in Katowice statt.

Den Auftakt in die Hauptrunde bestreiten in der Gruppe IV die USA und Bahrain um 15.30 Uhr in der Malmö Arena in Malmö. Dort wird auch um 18.00 Uhr das Parallelspiel in der Gruppe IV zwischen Ägypten und Belgien sowie das Abendspiel zwischen Dänemark und Kroatien um 20.30 Uhrausgetragen.

Handball WM heute live: Die Spiele und Ansetzungen im Überblick

Termin Begegnung Spielort Gruppe Do., 19.01, 15.30 Uhr Katar vs. Niederlande Spodek, Katowice Gruppe III Do., 19.01, 15.30 Uhr USA vs. Bahrain Malmö Arena, Malmö Gruppe IV Do., 19.01, 18.00 Uhr Deutschland vs. Argentinien Spodek, Katowice Gruppe III Do., 19.01, 18.00 Uhr Ägypten vs. Belgien Malmö Arena, Malmö Gruppe IV Do., 19.01, 20.30 Uhr Norwegen vs. Serbien Spodek, Katowice Gruppe III Do., 19.01, 20.30 Uhr Dänemark vs. Kroatien Malmö Arena, Malmö Gruppe IV

Handball WM heute live: Übertragung im TV und Livestream

Alle sechs WM-Begegnungen des Tages seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sportdeutschland.TV im Livestream. Der Streamingdienst hat sich nämlich die Übertragungsrechte an allen 112 Spielen der Handball WM 2023 gesichert.

Im Free-TV zeichnet heute unter anderem die ARD für die Übertragung der Handball WM zuständig. Im Ersten seht Ihr ab 17.45 Uhr die Übertragung der Hauptrundenpartie zwischen Deutschland und Argentinien. Im Livestream zeigt die ARD die Begegnung alternativ auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Ebenfalls im Free-TV überträgt Eurosport am Abend ein weiteres Spiel in voller Länge. Der Sportsender beginnt mit seiner Übertragung um 20.15 Uhr. Auf discovery+ könnt Ihr zudem den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport verfolgen. Um welche Partie es sich dabei handelt, steht noch nicht fest.

© getty Dänemark trifft heute im Spitzenspiel der Gruppe IV auf Kroatien.

Mit einem DAZN-Abo seht Ihr heute ebenfalls die Livestream-Übertragung von Eurosport. Die beiden TV-Sender sind eine Kooperation eingegangen, die Euch ermöglicht mit einem DAZN-Abonnement das Programm von Eurosport 1 und 2 live zu erleben.

Handball WM heute live: Übertragung im Liveticker

Zwei Partien der Handball WM begleitet SPOX für Euch am heutigen Tag im Liveticker.

Handball WM: Die Hauptgruppen im Überblick

Gruppe III

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Norwegen 2 2 0 0 59:47 +12 4 2. Deutschland 2 2 0 0 65:60 +5 4 3. Serbien 2 1 0 1 67:58 +9 2 4. Niederlande 2 1 0 1 55:46 +9 2 5. Katar 2 0 0 2 51:65 -14 0 6. Argentinien 2 0 0 2 40:61 -21 0

Gruppe IV