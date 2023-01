Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream: Spiele, Ansetzungen, Liveticker

Bei der Handball-WM stehen heute die nächsten Hauptrundenspiele an. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele stattfinden und wie Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Kein Tag ohne Ruhepause bei der Handball-WM in Polen und Schweden. Am heutigen Freitag, 20. Januar, stehen sechs Hauptrundenspiele an - jeweils drei in den Hauptrundengruppen I und II.

Handball WM heute live: Spiele und Ansetzungen

In der Gruppe I sind in Krakau mit Spanien und Frankreich zwei Favoriten auf den WM-Titel im Einsatz. Beide sind im bisherigen Turnierverlauf noch ungeschlagen. Spanien trifft auf Außenseiter Slowenien, Frankreich dürfte mit dem Iran keine Probleme haben.

In der Gruppe II kommt es in Göteborg unter anderem zum Duell Erster gegen Zweiter: Co-Gastgeber Schweden trifft auf Island.

Handball WM heute live: Die Spiele und Ansetzungen im Überblick

Termin Begegnung Spielort Gruppe Fr., 20.1., 15.30 Uhr Slowenien - Spanien Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Fr., 20.1., 15.30 Uhr Kap Verde - Portugal Scandinavium, Göteborg Gruppe II Fr., 20.1., 18 Uhr Iran - Frankreich Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Fr., 20.1., 18 Uhr Brasilien - Ungarn Scandinavium, Göteborg Gruppe II Fr., 20.1., 20.30 Uhr Montenegro - Polen Tauron Arena Kraków, Krakau Gruppe I Fr., 20.1., 20.30 Uhr Island - Schweden Scandinavium, Göteborg Gruppe II

Handball WM heute live, Übertragung im TV und Livestream

Alle sechs Spiele des heutigen WM-Tages könnt Ihr auf Sportdeutschland.TV im Livestream verfolgen. Der Turnierpass kostet 15 Euro, einzelne Spiele kosten jeweils vier Euro.

Eurosport zeigt heute ab 20.15 Uhr eine Partie live im Free-TV. Dabei handelt es sich um das Spiel zwischen Island und Schweden. Dieses könnt Ihr auch über über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+ verfolgen.

DAZN-Abonnenten sehen dank einer Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport heute ebenfalls die Livestream-Übertragung von Eurosport. Wer noch kein DAZN-Abo besitzt, der kann zwischen den drei DAZN-Paketen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World wählen. Diese kosten zwischen 9,99 und 39,99 Euro im Monat. Alle Informationen zu den DAZN-Paketen findet Ihr hier.

© getty Co-Gastgeber Schweden (gelb) ist bei der Handball-WM 2023 noch ungeschlagen.

Handball WM heute im Liveticker

SPOX tickert auch heute wieder zwei WM-Spiele für Euch in aller Ausführlichkeit mit.

Hier geht's zum Liveticker Spanien - Slowenien.

Hier geht' zum Liveticker Schweden - Island.

Handball WM: Die Hauptgruppen im Überblick

Gruppe I

Rang Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 3 3 0 0 92:70 +22 6 2. Frankreich 3 3 0 0 96:79 +17 6 3. Slowenien 3 2 0 1 101:79 +22 4 4. Montenegro 3 1 0 2 83:96 -13 2 5. Polen 3 0 0 3 70:85 -15 0 6. Iran 3 0 0 3 74:107 -33 0

Gruppe II