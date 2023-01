Deutschland bestreitet am heutigen Tag gegen Argentinien sein erstes Hauptrundenduell der Handball WM. Doch welcher öffentlich-rechtliche Sender zeigt das Handballspiel heute live im TV und Livestream? ARD oder ZDF? SPOX hat für Euch die Antwort.

Die deutsche Handballnationalmannschaft duelliert sich am heutigen Donnerstag, den 19. Januar, bei der Handball WM mit Argentinien. Das Hauptrundenspiel in der Gruppe III beginnt um 18.00 Uhr in der Spodek-Arena in Katowice.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Argentinien bei der Handball WM heute live

Die ARD und das ZDF teilen sich auch in diesem Jahr die Übertragung der Handball WM im Free-TV. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zeichnen für die Übertragungen der DHB-Spiele verantwortlich. Am heutigen Tag zeigt die ARD das Duell zwischen Deutschland und Argentinien live.

Die ARD beginnt mit den Vorberichten des WM-Spiels um 17.45 Uhr. Als Moderatorin der Sendung fungiert heute Stephie Müller-Spirra, Dominick Klein dient der ARD als Experte. Ab 18.00 Uhr ist Florian Naß im Ersten als Kommentator der Begegnung im Einsatz.

Im Livestream überträgt die ARD die Partie zwischen Deutschland und Argentinien ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Sender findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Auch Sportdeutschland.TV zeigt heute Deutschland vs. Argentinien im Livestream. Alle 112 WM-Partien seht Ihr dort live. Sportdeutschland.TV überträgt damit auch am Abend das Hauptrundenspiel zwischen Deutschland und Argentinien.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Argentinien bei der Handball WM heute live - Der Liveticker von SPOX

Das Hauptrundenduell zwischen Deutschland und Argentinien könnt Ihr am heutigen Tag auch im Liveticker von SPOX erleben. Wir informieren Euch über das gesamte Spielgeschehen. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Argentinien bei der Handball WM heute live - Die Infos im Überblick

Spiel: Handball WM, 1. Hauptrundenspiel

Handball WM, 1. Hauptrundenspiel Begegnung: Deutschland vs. Argentinien

Deutschland vs. Argentinien Datum: 19. Januar

19. Januar Beginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Spodek, Katowice

Spodek, Katowice Übertragung im TV: ARD

Übertragung im Livestream: ARD, Sportdeutschland.TV

ARD, Liveticker: SPOX

Handball WM - Hauptgruppe III: Die Tabelle

Nach der heutigen Begegnung mit Argentinien steht für Deutschland bei der Handball WM 2023 die Hauptrundenpartien gegen die Niederlande und Norwegen auf dem Programm. Mit vier Punkten ist das DHB-Team aktuell hervorragend in der Gruppe III platziert und hat damit gute Chancen das WM-Viertelfinale zu erreichen.